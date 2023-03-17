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Безробіття в Україні: скільки зараз платять і коли допомогу можна втратити

17 березня 2023 12:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Безробіття в Україні — скільки зараз платять безробітним
В уряді на ринку праці фіксують покращення ситуації
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні у 2023 році рівень безробіття продовжує знижуватися. В уряді на ринку праці фіксують покращення ситуації, однак до довоєнних показників ще далеко.

Про те, які зараз передбачені виплати для безробітних та в яких випадках їх можна втратити, повідомляють Новини.LIVE.

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Яка зараз ситуація з безробіттям

Зокрема, у лютому поточного року офіційно зареєстрованих безробітних налічувалося 166 тис. осіб. За місяць кількість зменшилась на 20 тисяч.

Для порівняння, у червні минулого року в країні було зареєстровано 316,4 тисячі. Проте після зміни законодавства, число безробітних почало знижуватися:

  • Листопад 2022 — 239,1 тис. 
  • Грудень 2022 — 208,9 тис. 
  • Січень 2023 — 186,5 тис. 

Як пояснюють фахівці, така тенденція пов'язана зі скороченням виплати безробітним, а також тим, що чоловікам потрібно подавати у Центри зайнятості довідки з військкоматів. Окрім того, офіційних безробітних залучають до "Армії відновлення країни". Тепер, щоб отримати ті ж виплати, потрібно розбирати завали після ворожих обстрілів, рити окопи, рубати дрова тощо.

За даними НБУ, загальна кількість безробітних українців сягнула трьох мільйонів осіб.

За прогнозами, ринок праці почне відновлюватися, однак зараз кількість осіб, що шукають роботу, перевищує кількість вакансій. За даними Держстату, станом на 1 лютого цього року статус безробітного мали 166 тисяч осіб, а кількість вакансій становила — 25,9 тисячі одиниць.

Яку допомогу виплачують безробітним

Максимальна сума допомоги з безробіття за законом воєнного стану не може перевищувати розмір мінімальної зарплати в країні. У 2023 році рівень мінімальної зарплатні становить 6,7 тис. гривень.

Грошову допомогу можна отримати з першого дня після отримання статусу безробітного. Проте, що важливо, не може перевищувати 90 календарних днів під час війни.

Мінімальна сума допомоги для застрахованих осіб, які протягом 12 місяців перед реєстрацією в Центрі зайнятості мали страховий стаж менш як сім місяців, становить одну тисячу гривень.

При цьому особи пенсійного віку можуть отримувати виплати допомоги не більше 360 календарних днів (ще можна отримати фіндопомогу за рік до досягнення відповідного віку та за наявності необхідного для призначення пенсії за віком стажу).

Коли можуть позбавити виплат

Варто зауважити, що виплати припиняться у разі, якщо ви людина працевлаштується, вступить до навчального закладу, буде призвана на строкову службу, чи перебуватиме за кордоном понад 30 днів.

Нагадаємо, в Україні та Європі зросла кількість вакансій для фахівців в IT-сфері. На 15% більше пропонували такої роботи у третьому кварталі порівняно з другим. Рекорд кварталу — вакансія від компанії Optiver, яка шукає фахівців на позицію Junior Software Engineer з релокейтом в Амстердам і готова платити 16 тис. дол.

Деякі громадяни під час війни мають право на отримання щомісячної грошової допомоги в розмірі 3,35 тисячі гривень. Така сума гарантована державою з часткового безробіття.

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