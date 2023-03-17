Безработица в Украине — сколько сейчас платят безработным

В правительстве на рынке труда фиксируют улучшение ситуации

В Украине в 2023 году уровень безработицы продолжает снижаться. В правительстве на рынке труда фиксируют улучшение ситуации, однако до довоенных показателей еще далеко.

О том, какие сейчас предусмотрены выплаты безработным и в каких случаях их можно потерять, сообщают Новини.LIVE.

Какая сейчас ситуация с безработицей

В частности, в феврале текущего года официально зарегистрированных безработных насчитывалось166 тыс. человек. За месяц количество уменьшилось на 20 тысяч.

Для сравнения, в июне прошлого года в стране было зарегистрировано 316,4 тысячи. Однако после изменения законодательства число безработных начало снижаться:

Ноябрь 2022 — 239,1 тыс.

Декабрь 2022 — 208,9 тыс.

Январь 2023 — 186,5 тыс.

Как объясняют специалисты, такая тенденция связана с сокращением выплаты безработным, а также тем, что мужчинам нужно подавать в Центры занятости справки из военкоматов. Кроме того, официальные безработные привлекаются к "Армии восстановления страны". Теперь, чтобы получить те же выплаты, нужно разбирать завалы после вражеских обстрелов, рыть окопы, рубить дрова и т.п.

По данным НБУ, общее количество безработных украинцев достигло более трех миллионов человек.

По прогнозам рынок труда будет восстанавливаться, однако количество лиц, ищущих работу, превышает количество вакансий. По данным Госстата, по состоянию на 1 февраля этого года статус безработного имели 166 тысяч человек, а количество вакансий составило 25,9 тысячи единиц.

Какую помощь выплачивают безработным

Максимальная сумма пособия по безработице по закону военного положения не может превышать размер минимальной зарплаты в стране. В 2023 году уровень минимальной зарплаты составляет 6,7 тыс. гривен.

Денежную помощь можно получить с первого дня после получения статуса безработного. Однако, что немаловажно, не может превышать 90 календарных дней во время войны.

Минимальная сумма пособия для застрахованных лиц, которые в течение 12 месяцев перед регистрацией в Центре занятости имели страховой стаж менее семи месяцев, составляет одну тысячу гривен.

При этом лица пенсионного возраста могут получать выплаты пособия не более 360 календарных дней (еще можно получить финпомощь за год до достижения соответствующего возраста и при наличии необходимого для назначения пенсии по возрасту стажа).

Когда могут лишить выплат

Следует заметить, что выплаты прекратятся в случае, если вы человек трудоустроится, поступит в учебное заведение, будет призван на срочную службу или будет находиться за границей более 30 дней.

Напомним, в Украине и Европе выросло количество вакансий для специалистов в IT-сфере. На 15% больше предлагали такую работу в третьем квартале по сравнению со вторым. Рекорд квартала — вакансия от компании Optiver, которая ищет специалистов на позицию Junior Software Engineer с релокейтом в Амстердам и готова платить 16 тыс. долл.

Некоторые граждане во время войны имеют право на получение ежемесячного пособия в размере 3,35 тысячи гривен. Такая сумма гарантирована государством по частичной безработице.