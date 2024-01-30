Грошова допомога від ООН — як отримати 10,8 тис. грн

Гривневі купюри. Фото: РБК-Україна

В Україні ще одна група громадян може отримати багатоцільову грошову допомогу у сумі 10,8 тис. гривень від Агенції ООН у справах біженців. Для цього потрібно відповідати певним умовам.

Таку можливість надає Благодійний фонд "Право на захист".

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Хто ще може отримати допомогу від ООН

Як зазначається, реєстрація зараз доступна для мелітопольців, які вимушено проживають у Києві. Її здійснюють за електронною чергою на базі координаційного простору допомоги "Мелітополь Саме тут. Київ".

Виплати надають тим, кому ще не виплачували жодного разу допомогу від міжнародних організацій, а дохід за місяць не перевищує суму у 5,4 тис. гривень на одну особу. Заявки можуть подавати внутрішньо переміщені особи (ВПО) з Мелітополя, які прибули у Київ після 24 лютого 2022 року.

Ще потрібно відповідати критеріям уразливості:

самотні батьки, які піклуються про неповнолітніх дітей чи людей, яким більше 55 років;

родини літніх людей, віком більше 55 років;

сім'ї, де є особи з особливими потребами;

родини, де є прийомні діти.

Заявникам нададуть по 3,6 тис. грн на кожного члена родини упродовж трьох місяців. Сумарно одна людина отримає 10,8 тис. грн.

Як одержати фіндопомогу

Під час реєстрації потрібно надати оригінали особистих документів усіх членів домогосподарства та документів, де підтверджується відповідність критеріям уразливості. Винятком можуть бути: копії втрачених/знищених документів за особистої присутності заявника у пункті реєстрації. Окрім заявки, потрібно надати такі документи:

ідентифікаційний код;

документ, де посвідчується особа;

довідка переселенця;

IBAN банківської карти;

свідоцтво про народження дітей;

документ, де підтверджується опіка над дитиною;

посвідчення чи медична довідка про інвалідність/хронічну хворобу.

Реєстрація здійснюється за адресою:

м. Київ, вул. Кудряшова, 3, офіс 130.

Дата:

6, 7, 8 лютого 2024 року з 10:00 до 16:00.

Що ще варто знати

Нагадаємо, деякі громадяни можуть отримати грошову одноразову виплату на купівлю паливних матеріалів в опалювальний період 2023−2024 на домогосподарство від Естонської ради у справах біженців. Відомо, хто має право на такі виплати.

Також повідомлялося, що в різних регіонах місцева влада надає фінансову підтримку мобілізованим громадянам. Заохочувальні виплати тим, хто пішов захищати Батьківщину, різняться в містах і можуть досягати 50 тис. гривень.