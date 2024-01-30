Денежная помощь от ООН — как получить 10,8 тыс. грн

Гривневые купюры. Фото: РБК-Украина

В Украине еще одна группа граждан может получить многоцелевую денежную помощь на сумму 10,8 тыс. гривен от Агентства ООН по делам беженцев. Для этого нужно соответствовать определенным условиям.

Такую возможность предоставляет Благотворительный фонд "Право на защиту".

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Кто еще может получить помощь от ООН

Как отмечается, регистрация сейчас доступна для мелитопольцев, вынужденно проживающих в Киеве. Ее осуществляют по электронной очереди на базе координационного пространства помощи "Мелитополь Именно здесь. Киев".

Выплаты предоставляются тем, кому еще не выплачивали ни разу пособия от международных организаций, а доход за месяц не превышает сумму в 5,4 тыс. гривен на одного человека. Заявки могут подавать внутренне перемещенные лица (ВПЛ) из Мелитополя, прибывшие в Киев после 24 февраля 2022 года.

Еще нужно соответствовать критериям уязвимости:

одинокие родители, которые заботятся о несовершеннолетних детях или людях старше 55 лет;

семьи пожилых людей старше 55 лет;

семьи, где есть лица с особыми потребностями;

семьи, где есть приёмные дети.

Заявителям предоставят по 3,6 тыс. грн на каждого члена семьи в течение трех месяцев. Суммарно один человек получит 10,8 тыс. гривен.

Как получить финпомощь

При регистрации необходимо предоставить оригиналы личных документов всех членов домохозяйства и документов, где подтверждается соответствие критериям уязвимости. Исключение может быть: копии утраченных/уничтоженных документов при личном присутствии заявителя в пункте регистрации. Кроме заявки, нужно предоставить следующие документы:

идентификационный код;

документ, где удостоверяется личность;

справка переселенца;

IBAN банковской карты;

свидетельство о рождении детей;

документ, где подтверждается опека над ребенком;

удостоверение или медицинская справка об инвалидности/хронической болезни.

Регистрация осуществляется по адресу:

г. Киев, ул. Кудряшова, 3, офис 130.

Дата:

6, 7, 8 февраля 2024 г. с 10:00 до 16:00.

Что еще стоит знать

Напомним, некоторые граждане могут получить денежную единовременную выплату на покупку топливных материалов в отопительный период 2023-2024 на домохозяйство от Эстонского совета по делам беженцев. Известно, кто имеет право на такие выплаты.

Также сообщалось, что в разных регионах местные власти оказывают финансовую поддержку мобилизованным гражданам. Поощрительные выплаты ушедшим защищать Родину различаются в городах и могут достигать 50 тыс. гривен.