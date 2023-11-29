Які зарплати в правлінні державного ПриватБанку

Відділення ПриватБанку. Новини.LIVE / Олег Переверзєв

Управління ПриватБанком влітає державі у велику копієчку. Зарплати членів правління державної фінустанови — просто шалені. І не лише за українськими мірками.

Із зарплатами окремих керівників вітчизняних державних банків не можуть тягатися навіть члени Кабінету міністрів. Разом взяті!

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Цього разу публікуємо статистику зарплат членів правління ПриватБанку.

Від початку повномасштабної війни в правлінні державного ПриватБанку працюють в різний час від п'яти до семи членів.

2022 рік

В січні члени правління заробили від 233 281,78 до 451 015,69 грн.

В лютому — від 837 351,2 до 1 324 161,53 грн.

В березні — від 6 942 627,51 до 10 490 274,09 грн (включно з річною премією).

В квітні — від 518 033,6 до 1 296 614,51 грн.

В травні — від 323 605,65 до 494 893,4 грн.

Сумарно в червні - липні члени правління заробили від 1 246 171,17 до 2 724 894,73 грн.

В серпні — від 601 824,44 до 1 087 042,25 грн.

У вересні — від 134 254,94 до 3 064 078,27 грн.

У жовтні — від 582 308 до 727 885 грн.

У листопаді — від 106 024,06 до 749 537,44 грн.

В грудні — від 504 263,58 до 994 469,87 грн.

2023 рік

В січні члени правління заробили від 222 806,77 до 478 752,76 грн.

В лютому — від 534 988,1 до 829 717,72 грн.

В березні — від 387 835,64 до 829 692,02 грн.

В квітні — від 536 381,2 до 1 423 592,65 грн.

В травні — від 563 631,26 до 759 675,98 грн.

В червні — від 468 691,66 до 960 264,27 грн.

В липні — від 525 590,54 до 1 515 594,7 грн.

В серпні — від 426 358,49 до 790 314,54 грн.

У вересні — від 411 050,59 до 900 285,77 грн.

У жовтні члени правління заробили від 544 071,63 до 770 785,75 грн.

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