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Больше всех министров вместе взятых, или сколько зарабатывают руководители ПриватБанка

29 ноября 2023 06:36
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист
Какие зарплаты в правлении государственного ПриватБанка
Отделение ПриватБанка. Новини.LIVE / Олег Переверзев
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист

Управление ПриватБанком влетает государству в большую копеечку. Зарплаты членов правления государственного финучреждения просто безумны. И не только по украинским меркам.

С зарплатами отдельных руководителей отечественных государственных банков не могут тягаться даже члены Кабинета министров. Вместе взятые!

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Итак, Новини.LIVE продолжают серию публикаций об официальных заработках государственных служащих и руководителей ведомственных государственных предприятий во время войны.

В этот раз публикуем статистику зарплат членов правления ПриватБанка.

С начала полномасштабной войны в правлении государственного ПриватБанка работают в разное время от пяти до семи членов.

2022 год

В январе члены правления заработали от 233 281,78 до 451 015,69 грн.

В феврале — от 837 351,2 до 1 324 161,53 грн.

В марте — от 6 942 627,51 до 10 490 274,09 грн (включая годовую премию).

В апреле — от 518 033,6 до 1 296 614,51 грн.

В мае — от 323 605,65 до 494 893,4 грн.

Суммарно в июне – июле члены правления заработали от 1 246 171,17 до 2 724 894,73 грн.

В августе — от 601 824,44 до 1 087 042,25 грн.

В сентябре — от 134 254,94 до 3 064 078,27 грн.

В октябре — от 582 308 до 727 885 грн.

В ноябре — от 106 024,06 до 749 537,44 грн.

В декабре — от 504 263,58 до 994 469,87 грн.

2023 год

В январе члены правления заработали от 222 806,77 до 478 752,76 грн.

В феврале — от 534 988,1 до 829 717,72 грн.

В марте — от 387 835,64 до 829 692,02 грн.

В апреле — от 536 381,2 до 1 423 592,65 грн.

В мае — от 563 631,26 до 759 675,98 грн.

В июне — от 468 691,66 до 960 264,27 грн.

В июле — от 525 590,54 до 1 515 594,7 грн.

В августе — от 426 358,49 до 790 314,54 грн.

В сентябре — от 411 050,59 до 900 285,77 грн.

В октябре члены правления заработали от 544 071,63 до 770 785,75 грн.

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Впереди еще много публикаций о заработках украинских чиновников во время войны. Обещаем, что будет интересно.

 

 

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