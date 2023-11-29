Какие зарплаты в правлении государственного ПриватБанка

Отделение ПриватБанка. Новини.LIVE / Олег Переверзев

Управление ПриватБанком влетает государству в большую копеечку. Зарплаты членов правления государственного финучреждения просто безумны. И не только по украинским меркам.

С зарплатами отдельных руководителей отечественных государственных банков не могут тягаться даже члены Кабинета министров. Вместе взятые!

Читайте также:

Итак, Новини.LIVE продолжают серию публикаций об официальных заработках государственных служащих и руководителей ведомственных государственных предприятий во время войны.

В этот раз публикуем статистику зарплат членов правления ПриватБанка.

С начала полномасштабной войны в правлении государственного ПриватБанка работают в разное время от пяти до семи членов.

2022 год

В январе члены правления заработали от 233 281,78 до 451 015,69 грн.

В феврале — от 837 351,2 до 1 324 161,53 грн.

В марте — от 6 942 627,51 до 10 490 274,09 грн (включая годовую премию).

В апреле — от 518 033,6 до 1 296 614,51 грн.

В мае — от 323 605,65 до 494 893,4 грн.

Суммарно в июне – июле члены правления заработали от 1 246 171,17 до 2 724 894,73 грн.

В августе — от 601 824,44 до 1 087 042,25 грн.

В сентябре — от 134 254,94 до 3 064 078,27 грн.

В октябре — от 582 308 до 727 885 грн.

В ноябре — от 106 024,06 до 749 537,44 грн.

В декабре — от 504 263,58 до 994 469,87 грн.

2023 год

В январе члены правления заработали от 222 806,77 до 478 752,76 грн.

В феврале — от 534 988,1 до 829 717,72 грн.

В марте — от 387 835,64 до 829 692,02 грн.

В апреле — от 536 381,2 до 1 423 592,65 грн.

В мае — от 563 631,26 до 759 675,98 грн.

В июне — от 468 691,66 до 960 264,27 грн.

В июле — от 525 590,54 до 1 515 594,7 грн.

В августе — от 426 358,49 до 790 314,54 грн.

В сентябре — от 411 050,59 до 900 285,77 грн.

В октябре члены правления заработали от 544 071,63 до 770 785,75 грн.

Интересно также почитать

Новини.LIVE писали о том, сколько зарабатывает председатель правления ПриватБанка.

Обнародовали зарплаты в наблюдательном совете государственного Ощадбанка.

Писали о заработках главы Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, зарплатах его команды и руководителей госпредприятий на фондовом рынке. Сравнивали их с зарплатой председателя правления Ощадбанка и зарплатами его команды.

Сообщали о заработках руководства Бюро экономической безопасности, а также о том, сколько стоят охотники за коррупционерами или какие зарплаты у руководителей НАПК.

Писали о заработках руководителей Антимонопольного комитета Украины, а также региональных "королей" АМКУ во время войны.

Публиковали заработки руководителей АРМА, а также расходы на содержание аппарата Агентства.

Напоминали нашим читателям, как полезно учиться. Свидетельством тому являются зарплаты руководителей отечественной системы образования.

Неплохо зарабатывают советники министра образования и рядовые специалисты министерства.

Хорошо зарабатывают руководители высших учебных заведений. В частности, на зависть многим педагогам есть чем похвастаться ректору Академии Государственной пенитенциарной службы.

Также Новини.LIVE писали о том, сколько зарабатывает высшее руководство и руководители среднего звена в Министерстве культуры и информационной политики.

Писали о зарплатах руководителей правительства — премьер-министра и вице-премьеров.

Обнародовали заработки чиновников Министерства защиты окружающей среды и Министерства стратегических отраслей промышленности.

Сообщали, сколько стоит управлять реинтеграцией оккупированных территорий, или какая зарплата у Ирины Верещук.

Писали даже о зарплатах руководителей следственных изоляторов и исправительных колоний.

Знаем теперь, сколько зарабатывают министр внутренних дел, министр аграрной политики и продовольствия, министр юстиции и даже министр обороны.

Писали Новини.LIVE и о том, сколько стоит искусство брать в государственный долг и сколько зарабатывают министр энергетики, глава Министерства иностранных дел и министр социальной политики.

Известно, сколько зарабатывает генеральный директор Института сердца Министерства здравоохранения, заслуженный врач Украины, профессор Борис Тодуров.

Сообщали мы и о том, сколько стоит государству содержать подчиненных Дениса Малюськи, сколько зарабатывает вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков, а также сколько стоила государству команда Алексея Чернышева в Министерстве развития громад и территорий.

Впереди еще много публикаций о заработках украинских чиновников во время войны. Обещаем, что будет интересно.