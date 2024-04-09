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Біткоїн продовжує бити рекорди — що чекає на криптовалюту

9 квітня 2024 04:05
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Біткоїн продовжує бити рекорди — що чекає на криптовалюту
Жінка тримає біткоїн. Фото: pixabay
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Ціна біткоїну досягла позначки $72,2 тис. за монету в понеділок, 8 квітня, зафіксувавши зростання на 4%. Таке підвищення відбулося після тижнів цінової волатильності на тлі очікувань наближення важливої події — халвінгу мережі.

Про це пише Comments.UA.

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Сукупна ринкова капіталізація усіх криптовалют на 8 квітня склала $2,68 трильйона. При цьому Індекс страху та жадібності зафіксувався на рівні 76 пунктів, що свідчить про переважання "жадібних" настроїв серед учасників крипторинку.

Разом з біткоїном зростання вартості продемонстрували й інші провідні цифрові активи. Найбільше подорожчали Ethereum (+6,83%), Dogecoin (+5,04%) та Toncoin (+8,11%).

Серед можливих причин здорожчання біткоїну — наближення халвінгу мережі. Ця подія, що відбувається приблизно раз на чотири роки та призводить до зменшення винагороди для майнерів удвічі.

Наступного тижня має статися четвертий в історії біткоїну халвінг, коли винагорода за створення нового блоку зменшиться від поточних 6,25 ВТС до 3,125 BTC. Станом на 8 квітня висота блокчейну біткоїну наблизилася до критичної позначки 840 000 блоків — моменту, коли відбудеться зменшення.

Експерти вказують, що напередодні халвінгу почастішали випадки активації старих гаманців, що не використовувалися багато років. Зокрема, на вихідних "прокинулася" криптоадреса, яка перебувала у сплячому стані протягом 10 років, і перемістила 246 ВТС на суму близько $17 мільйонів.

Нагадаємо, ми писали, що у лютому інфляція в єврозоні знизилася з 2,8% до 2,6%, продовжуючи тренд зниження з жовтня 2022 року, коли рівень цін досяг піка у майже 11%. Це уповільнення відбулося на тлі зменшення цін на пальне, що підтвердило тенденцію останніх місяців.

Також ми розповідали, що понад 70 посадових осіб задекларували крипту в Одесі та області за 2022 рік. Це найвищий показник кількості декларацій криптовалюти в країні.

біткоін
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