Биткоин продолжает бить рекорды — что ждет криптовалюту

Женщина, держащая биткоин. Фото: pixabay

Цена биткоина достигла отметки в $72,2 тыс. за монету в понедельник, 8 апреля, зафиксировав рост на 4%. Такое повышение произошло после недель ценовой волатильности на фоне ожиданий приближения важного события халвинга сети.

Об этом пишет Comments.UA.

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Совокупная рыночная капитализация всех криптовалют на 8 апреля составила $2,68 триллиона. При этом Индекс страха и алчности зафиксировался на уровне 76 пунктов, что свидетельствует о преобладании "алчных" настроений среди участников крипторинка.

Вместе с биткоином рост стоимости продемонстрировали и другие ведущие цифровые активы. Больше всего подорожали Ethereum (+6,83%), Dogecoin (+5,04%) и Toncoin (+8,11%).

Среди возможных причин удорожания биткоина — приближение халвинга сети. Это событие происходит примерно раз в четыре года и приводит к уменьшению вознаграждения для майнеров вдвое.

На следующей неделе предстоит четвертый в истории биткоина халвинг, когда вознаграждение за создание нового блока уменьшится от текущих 6,25 ВТС до 3,125 BTC. По состоянию на 8 апреля высота блокчейного биткоина приблизилась к критической отметке 840 000 блоков – моменту, когда произойдет уменьшение.

Эксперты указывают, что накануне халвинга участились случаи активации старых кошельков, которые не использовались многие годы. В частности, на выходных "проснулся" криптоадрес, который находился в спящем состоянии в течение 10 лет, и переместил 246 ВТС на сумму около $17 миллионов.

Напомним, мы писали, что в феврале инфляция в еврозоне снизилась с 2,8% до 2,6%, продолжая тренд снижения с октября 2022 года, когда уровень цен достиг пика почти в 11%. Это замедление произошло на фоне снижения цен на топливо, что подтвердило тенденцию последних месяцев.

Также мы рассказывали, что более 70 должностных лиц задекларировали крипту в Одессе и области за 2022 год. Это самый высокий показатель количества деклараций криптовалюты в стране.