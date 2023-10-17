Що думають депутати про проект державного бюджета на 2024 рік

Засідання Бюджетного комітету парламента. На фото в центрі — очільниця комітету Роксолана Підласа. Фото: facebook.com/roksolana.pidlasa

У вихідний день 15 жовтня депутати Верховної Ради з Бюджетного комітету не відпочивали. Очолювані Роксоланою Підласою народні обранці розглядали депутатські поправки до урядового проекту державного бюджету на 2024 рік.

Поправок таких назбиралось аж 1620 на додаткову суму понад 12,5 трильйонів гривень. Це при тому що Кабінет міністрів заклав у проєкт бюджета доходів лише на 1,56 трлн грн, а видатків — 3,11 трлн грн. Пропозиції народних депутатів до проекту головного кошторису країни на наступний рік зайняли аж 575 сторінок.

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Поспіх народних обранців, які замість недільного відпочинку вирішили попрацювати на благо країни, пояснити легко — Закон змушує їх розглянути у комітеті депутатські правки і ухвалити своє рішення не пізніше 15 жовтня.

Вже до 20 жовтня Верховна Рада повинна розглянути висновки комітету і пропозиції до бюджету й відправити їх уряду. Кабінет міністрів матиме два тижні на доопрацювання бюджету до другого читання. І не пізніше 20 листопада закон про державний бюджет має пройти друге читання в парламенті.

Що затвердили депутати

Результати кропіткої роботи депутатів керівниця Бюджетного комітету Роксолана Підласа підсумувала в своєму Фейсбуці.

Роксолана Підласа. Фото: facebook.com/roksolana.pidlasa

Зокрема, серед суттєвих змін, які уряд мусить врахувати при підготовці законопроекту про державний бюджет на 2024 рік до другого читання, будуть такі:

у разі ухвалення законопроекту про оподаткування банків (№9656-д) збільшити планові доходи держбюджету на 9,9 млрд грн;

додатково скоротити видатки на будівництво, ремонти і закупівлі майна в різних органах влади на майже 1,3 млрд грн;

спрямувати додатково 574 млн грн на протезування для військових;

збільшити видатки на освітню субвенцію на понад 384 млн грн за рахунок скорочення капітальних видатків;

збільшити видатки на забезпечення діяльності Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів загалом на 62 млн грн;

скоротити видатки на Бюро економічної безпеки на 409 млн грн і спрямувати ці кошти на закупівлю сканерів для митниці на пунктах пропусках залізничного сполучення задля посилення боротьби з корупцією і уникненням несплати митних зборів та платежів;

збільшити на 5 млн грн видатки на Національну службу здоров’я України, працівники якої забезпечують впровадження медичної реформи;

виділити 376 млн грн на утилізацію твердого ракетного палива, що дозволить уникнути екологічної катастрофи;

виділити додатково 100 млн грн для здійснення наукових досліджень Національною академією наук.

Також Комітет рекомендував надати Уряду доручення опрацювати 61 додаткове питання щодо можливостей збільшити дохідну частину державного бюджету, а також ще раз ретельно проаналізувати видатки державного бюджету на 2024 рік, скоротивши непріоритетні і додавши кошти на заходи, які матимуть обґрунтовану потребу у наступному році.

Що про бюджет думають колеги-конкуренти в парламенті

На прохання Новини.LIVE фінальну версію проекту бюджета до першого читання прокоментував заступник голови парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Ярослав Железняк. Фото: goloszmin.org

За його словами, фінальна редакція проекту державного бюджета України на 2024 рік, затверджена Бюджетним комітетом Верховної Ради до першого читання, — хороший документ.

"Це "найтравоядніший" з усіх, які я бачив, проект держбюджету. Після того, як із проекту закону прибрали норму про фінансування виробництва серіалів, мені важко до чогось причепитися. Я би міг як політик це зробити, але бюджет — відверто хороший", — запевнив співрозмовник Новини.LIVE.

Він нагадав, що, як завжди, інтереси всіх і кожного при затвердженні державного бюджета задовольнити неможливо. Але бюджет реалістичний.

"Бюджет воєнного часу не повинен усім подобатись, крім військових. В бюджеті немає відвертих "шкурняків". В цілому законопроект хороший. Я за нього буду голосувати", — запевнив депутат.

На жаль, державний бюджет на 2024 рік не передбачає капітальних видатків. В умовах війни — інші пріоритети.

Головною ж проблемою бюджета є те, що на 2024 рік закладено військових видатків майже на 300 млрд гривень менше, ніж в поточному році. Тож, очевидно, видатки бюджета згодом доведеться збільшувати. І головний ризик тут — щоб були гроші від міжнародних партнерів України. Все інше — дрібниці, переконаний Ярослав Железняк.

За його словами, основними джерелами потенційних надходжень згаданих 300 млрд гривень будуть внутрішні запозичення.

"Наприклад в 2023 році ми вже збільшили бюджет на 800 млрд грн. Тож 300 млрд грн якось знайдемо. Але треба розуміти, що це все не від доброго життя", — каже депутат.

Щодо можливих надходжень коштів від міжнародних партнерів України — тут можливі проблеми. Вони, зокрема, вже виникли зі Сполученими Штатами Америки. Крім того, важливо уникнути проблем з виконанням зобов’язань у рамках програми співробітництва з МВФ.

В 2024 році Україна потребуватиме зовнішнього фінансування у розмірі 42,9 млрд доларів. Наразі ж маємо підтверджених лише 15 млрд доларів. Тож попереду — велика робота із залучення коштів міжнародних партнерів.