Что думают депутаты о проекте государственного бюджета на 2024 год

Заседание Бюджетного комитета парламента. На фото в центре — глава комитета Роксолана Пидласа. Фото: facebook.com/roksolana.pidlasa

В выходной день 15 октября депутаты Верховной Рады из Бюджетного комитета не отдыхали. Возглавляемые Роксоланой Пидласой народные избранники рассматривали депутатские поправки в правительственный проект государственного бюджета на 2024 год.

Поправок таких набралось 1620 на дополнительную сумму более 12,5 триллионов гривен. Это при том, что Кабинет министров заложил в проект бюджета доходов всего на 1,56 трлн грн, а расходов — 3,11 трлн грн. Правки народных депутатов к проекту главной сметы страны на следующий год заняли 575 страниц.

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Спешку народных избранников, которые вместо воскресного отдыха решили поработать на благо страны, легко объяснить — Закон обязывает их рассмотреть в комитете депутатские правки и принять свое решение по ним не позднее 15 октября.

Уже к 20 октября Верховная Рада должна рассмотреть заключение комитета и предложения к проекту бюджета, а потом — отправить их правительству. У Кабинета министров будет две недели на доработку бюджета ко второму чтению. И не позднее 20 ноября закон о государственном бюджете должен пройти второе чтение в парламенте.

Что утвердили депутаты

Результаты кропотливой работы депутатов руководительница Бюджетного комитета Роксолана Пидласа подытожила в своем Фейсбуке.

Роксолана Пидласа. Фото: facebook.com/roksolana.pidlasa

В частности, среди существенных изменений, которые правительство должно учесть при подготовке законопроекта о государственном бюджете на 2024 год ко второму чтению, будут следующие:

в случае принятия законопроекта о налогообложении банков (№9656-д) увеличить плановые доходы госбюджета на 9,9 млрд грн;

дополнительно сократить расходы на строительство, ремонты и закупки имущества в различных органах власти почти на 1,3 млрд грн;

направить дополнительно 574 млн грн на протезирование для военных;

увеличить расходы на образовательную субвенцию более чем на 384 млн грн за счет сокращения капитальных расходов;

увеличить расходы на обеспечение деятельности Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей на 62 млн грн;

сократить расходы на Бюро экономической безопасности на 409 млн грн и направить эти средства на закупку сканеров для таможни на пунктах пропусках железнодорожного сообщения для усиления борьбы с коррупцией и избегания неуплаты таможенных пошлин и платежей;

увеличить на 5 млн грн расходы на Национальную службу здоровья Украины, работники которой обеспечивают внедрение медицинской реформы;

выделить 376 млн грн на утилизацию твердого ракетного топлива, что позволит избежать экологической катастрофы;

выделить дополнительно 100 млн грн для осуществления научных исследований Национальной академией наук.

Также Комитет рекомендовал предоставить Правительству поручение проработать 61 дополнительный вопрос относительно возможностей увеличить доходную часть государственного бюджета, и еще раз тщательно проанализировать расходы государственного бюджета на 2024 год, сократив неприоритетные и добавив средства на мероприятия, которые будут обоснованной потребностью в следующем году.

Что о бюджете думают коллеги-конкуренты в парламенте

По просьбе Новини.LIVE финальную версию проекта бюджета к первому чтению прокомментировал замглавы парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

Ярослав Железняк. Фото: goloszmin.org

По его словам, финальная редакция проекта государственного бюджета Украины на 2024 год, утвержденная Бюджетным комитетом Верховной Рады к первому чтению, — хороший документ.

"Это самый "травоядный" из всех, которые я видел, проект госбюджета. После того, как из проекта закона убрали норму о финансировании производства сериалов, мне трудно к чему-то придраться. Я бы мог как политик это сделать, но бюджет — откровенно хороший", — заверил собеседник Новини.LIVE.

Он напомнил, что, как обычно, интересы всех и каждого при утверждении государственного бюджета удовлетворить невозможно. Но бюджет реалистичен.

"Бюджет военного времени не должен всем нравиться, кроме военных. В бюджете нет откровенных "шкурняков". В целом законопроект хорош. Я за него буду голосовать", — заверил депутат.

К сожалению, государственный бюджет на 2024 год не предусматривает капитальных расходов. В условиях войны — другие приоритеты.

Главной же проблемой бюджета является то, что на 2024 год заложены военные расходы почти на 300 млрд гривен меньше, чем в текущем году. Так что, очевидно, расходы бюджета впоследствии придется увеличивать. И главный риск здесь — чтобы были деньги от международных партнеров Украины. Все остальное — мелочи, убежден Ярослав Железняк.

По его словам, основными источниками потенциальных поступлений упомянутых 300 млрд гривен будут внутренние заимствования.

"Например, в 2023 году мы уже увеличили бюджет на 800 млрд грн. Так что 300 млрд грн как-то найдем. Но надо понимать, что это все не от хорошей жизни", — говорит депутат.

Относительно возможных поступлений средств от международных партнеров Украины, то здесь возможны проблемы. Они, в частности, уже возникли с Соединенными Штатами Америки. Кроме того, важно избежать проблем с выполнением обязательств в рамках программы сотрудничества с МВФ.

В 2024 году Украина потребует внешнего финансирования в размере 42,9 млрд долларов. Сейчас же есть подтвержденных только 15 млрд долларов. Поэтому впереди большая работа по привлечению средств международных партнеров.