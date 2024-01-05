Де братиме гроші і на що витрачатиме Київ у 2024

Комунальники на Хрещатику в Києві. Фото: Новини.LIVE / Олег Переверзєв

Скандальний бюджет столиці на 2024 рік. Доходи бюджета Києва запланували в сумі понад 72,6 млрд грн, видатки — понад 85,3 млрд. Кошторис депутати Київради ухвалили в середині грудня.

Основним напрямом фінансування традиційно є сфера освіти — на неї виділили понад 27,2 млрд грн, що складає понад 32% видатків міського бюджету. На транспорт, дорожнє господарство та зв’язок у кошторисі Києва запланували понад 23,8 млрд грн, або 28% бюджету міста. На житлово-комунальне господарство — 8,2 млрд грн, соціальний захист — 7,8 млрд грн, охорону здоров’я — близько 6 млрд грн, культуру і мистецтво — 1,7 млрд грн, фізичну культуру і спорт — 1,5 млрд грн.

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Окрім того, передбачено виділити 1 млрд грн за рахунок вільного залишку на виконання міської цільової програми з організації військової служби, виконання військового обов’язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони в Києві "Захисник Києва" на 2022-2024 роки.

Найбільшу питому вагу доходів становлять податкові надходження, з яких податок на доходи фізичних осіб запланували в сумі 32 млрд грн, податок на прибуток підприємств — 7,5 млрд грн. Місцеві податки — 16,8 млрд грн, кошти від продажу землі — 2,8 млрд грн.

На що збираються витрачати кошти

Видатки на функціонування органів місцевої влади та самоврядування (а це — секретаріат Київської міськради, Київська міськдержадміністрація та районні в Києві адміністрації) заплановані в розмірі 2,5 млрд грн. З цієї суми на забезпечення діяльності секретаріату міськради заплановано 209,5 млн грн.

Окремо передбачені витрати на так звану "іншу діяльність" у сфері державного управління — майже 322 млн грн. Зокрема, близько 108 млн грн запланували на забезпечення діяльності громадських приймалень депутатів Київради.

На освіту в 2024 році столична влада хоче витратити понад 27 млрд грн. На середні загальноосвітні школи (421 школа) заплановано витратити майже 13 млрд грн, на дитячі садки (547) — понад 6,5 млрд грн, на заклади позашкільної освіти (41) — понад 850 млн грн, ВУЗи (19) — 1,4 млрд грн, ПТУ (21) — більше 1,05 млрд грн, мистецькі школи (56) — також понад 1,05 млрд грн. На інші заклади та заходи освіти планується витратити близько 715 млн грн.

Структура видатків на освіту виглядає наступним чином: 71,5% коштів (близько 17,5 млрд грн) витратять на зарплати; 9,3% (близько 2,4 млрд грн) — на комунальні послуги та енергоносії; 1,5% (понад 360 млн грн) — на стипендії та допомоги; 0,7% (170 млн грн) — на харчування та медикаменти.

17% коштів, або понад 4 млрд грн планують витратити на "інші поточні видатки".

На охорону здоров`я планують витратити близько 6 млрд грн. У 2024 році заклади охорони здоров’я на всіх рівнях надання медичної допомоги продовжать роботу за договорами з Національною службою здоров’я України за Програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.

Одним із пріоритетних напрямів у наступному році стане медична реабілітація. У пріоритеті також будуть хірургічні та опікові пакети, пакети психологічної підтримки та психіатричної допомоги. Буде розширено програму реімбурсації "Доступні ліки". У 2024 році вперше з’явиться пакет допоміжних репродуктивних технологій. Також з 2024 року фінансування трансплантації переходить з експериментального проєкту у Програму медичних гарантій.

З нового року у Києві діятиме нова міська цільова програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров’я столиці" на 2024-2025 роки, на реалізацію заходів якої у 2024 році заплановано 4,4 млрд грн.

На соціальний захист і соцзабезпечення планується витратити майже 8 млрд грн. Зокрема, на міські цільові програми соцзахисту передбачено понад 4 млрд грн; установам соцзахисту і соцзабезпечення — понад 2 млрд грн; на соцпрограми для сімей, дітей і молоді — більше 512 млн грн; на пільги та компенсації — більше 210 млн грн.

На житлове господарство запланували витратити більше 840 млн грн. Видатки бюджету Києва передбачається спрямувати на виконання заходів Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури.

Комунальники наступного року отримають близько 2,7 млрд грн. Майже всі гроші підуть на виконання бюджетної програми "Організація благоустрою населених пунктів".

Столична сфера культури і мистецтв отримає більше 1,6 млрд грн. Ці гроші підуть на театри, бібліотеки, музеї, парки, будинки культури і зоопарк.

На столичні засоби масової інформації влада планує витратити більше 223 млн грн. Левову частину цих коштів отримає телекомпанія "Київ" — майже 161 млн грн.

Майже 1,5 млрд грн отримає столичний спорт і заклади фізичної культури.

На капітальне будівництво заплановано 5,9 млрд грн; на утримання та капітальний ремонт об’єктів інфраструктури дорожнього господарства — понад 4,5 млрд грн.

Для забезпечення діяльності підприємств міського пасажирського транспорту столиці плануються видатки в загальній сумі понад 15,5 млрд грн.

На інформатизацію столиці наступного року передбачено більше 1,6 млрд грн.

На сприяння розвитку промисловості, підприємництва та споживчого ринку Київ має намір витратити більше 110 млн грн; на використання та охорону земель — 141 млн грн; на розробку містобудівної документації — більше 25 млн грн.

На муніципальну охорону в 2024 році столична влада має намір витратити більше 721 млн грн.

Обсяг видатків на оплату тепло-, енергоносіїв та комунальних послуг передбачено в сумі 3,7 млрд грн. Структура прогнозних витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг в бюджетних установах Києва виглядає так: 2,5 млрд грн (66%) — оплата теплопостачання; 1,05 млрд грн (28,5%) — електроенергія; 165,3 млн грн (4,5%) — водопостачання; 21,3 млн грн (0,6%) — газопостачання.

56 млн грн планують витратити на заходи з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях.

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру коштуватиме бюджету міста 135 млн грн.

Майже 673 млн грн має виплатити Київ у 2024 році за залученими раніше муніципальними позиками.

На охорону навколишнього природного середовища столиця заклала в бюджет близько 21 млн грн.

Компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво та придбання житла обійдеться міському бюджету в понад 8 млн грн.

Де збираються брати гроші

Основним джерелом надходжень загального фонду бюджету міста Києва є податок на доходи фізичних осіб, що становить 53,4% від прогнозного показника доходів загального фонду бюджету Києва 2024 року. Очікувана сума надходжень міського бюджета — понад 32 млрд грн.

Прогнозна сума надходжень 10% податку на прибуток підприємств недержавної форми власності та комунальних підприємств і фінансових установ до бюджету міста — близько 7,5 млрд грн.

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів мають скласти близько 49 млн грн.

За рахунок акцизного податку бюджет столиці має поповнитись на 2,8 млрд грн. З цієї суми 2,2 млрд грн мають скласти надходження від акцизу на алкоголь та тютюнові вироби, 600 млн грн — акцизи на пальне.

Місцеві податки і збори мають поповнити столичний бюджет на 16,8 млрд грн.

Прогнозна сума податку на майно становить 5,8 млрд грн, або 10,4% в структурі загального фонду бюджета Києва та 34,6% до обсягу місцевих податків і зборів.

Плата за землю в столичний бюджет має скласти більше 4 млрд грн.

Прогнозний обсяг єдиного податку, на який розраховує Київ, — майже 11 млрд грн.

Навіть в умовах війни столиця розраховує на незначні, але все ж такі надходження від туристичного збору — близько 39 млн грн.

За рахунок плати за надання адміністративних послуг Київ сподівається отримати в бюджет 555 млн грн.

На орендній платі за користування комунальною власністю планується заробити для міста 42,4 млн грн.

Справляння державного мита має принести в бюджет 35 млн грн.

Щорічно у складі бюджету Києва створюється також спеціальний фонд.

Прогноз надходжень до спеціального фонду бюджету Києва на 2024 рік будувався у період воєнних дій, внаслідок повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну і становить 2,5 млрд грн.

Наповнення спеціального фонду планується за рахунок: екологічного податку (17,5 млн грн), власних надходжень бюджетних установ (понад 1,9 млрд грн), цільових фондів (211 млн грн).

Складовою частиною спеціального фонду бюджету міста Києва — є бюджет розвитку. Розрахункова сума надходжень до бюджету розвитку в 2024 році становить трохи більше 350 млн грн.