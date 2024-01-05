Где будет брать деньги и на что будет тратить Киев в 2024 году

Коммунальщики на Крещатике в Киеве. Фото: Новини.LIVE / Олег Переверзев

Скандальный бюджет столицы на 2024 год. Доходы бюджета Киева запланировали в сумме более 72,6 млрд грн, расходы — более 85,3 млрд грн. Его депутаты Киевсовета приняли в середине декабря.

Основным направлением финансирования традиционно является сфера образования — на нее было выделено более 27,2 млрд грн, что составляет более 32% расходов городского бюджета. На транспорт, дорожное хозяйство и связь в смете Киева запланировано более 23,8 млрд грн, или 28% бюджета города. На жилищно-коммунальное хозяйство — 8,2 млрд грн, социальную защиту — 7,8 млрд грн, здравоохранение — около 6 млрд грн, культуру и искусство — 1,7 млрд грн, физическую культуру и спорт — 1,5 млрд грн.

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Кроме того, предусмотрено выделить 1 млрд грн за счет свободного остатка на выполнение городской целевой программы по организации военной службы, выполнения воинской обязанности, мобилизационной подготовки и территориальной обороны в Киеве "Защитник Киева" на 2022-2024 годы.

Наибольший удельный вес доходов составляют налоговые поступления, из которых налог на доходы физических лиц запланирован в сумме 32 млрд грн, налог на прибыль предприятий — 7,5 млрд грн, местные налоги – 16,8 млрд грн, средства от продажи земли – 2,8 млрд грн.

На что собираются тратить средства

Расходы на функционирование органов местной власти и самоуправления (а это секретариат Киевского горсовета, Киевская горгосадминистрация и районные в Киеве администрации) запланированы в размере 2,5 млрд грн. Из этой суммы на обеспечение деятельности секретариата горсовета запланировано 209,5 млн грн.

Отдельно предусмотрены расходы на так называемую "другую деятельность" в сфере государственного управления — почти 322 млн грн. В частности, около 108 млн грн запланировали на обеспечение деятельности общественных приемных депутатов Киевсовета.

На образование в 2024 году столичные власти хотят потратить более 27 млрд грн. На средние общеобразовательные школы (421 школа) запланировано потратить почти 13 млрд грн, на детские сады (547) — более 6,5 млрд грн, на заведения внешкольного образования (41) — более 850 млн грн, вузы (19) — 1,4 млрд грн, ПТУ (21) — более 1,05 млрд грн, художественные школы (56) — также более 1,05 млрд грн. На другие учебные заведения и мероприятия планируется потратить около 715 млн грн.

Структура расходов на образование выглядит следующим образом: 71,5% средств (около 17,5 млрд грн) потратят на зарплаты; 9,3% (около 2,4 млрд грн) — на коммунальные услуги и энергоносители; 1,5% (более 360 млн грн) — на стипендии и пособия; 0,7% (170 млн грн) — на питание и медикаменты.

17% средств, или более 4 млрд грн, планируют потратить на "другие текущие расходы".

На здравоохранение планируют потратить около 6 млрд грн. В 2024 году учреждения здравоохранения на всех уровнях медицинской помощи продолжат работу по договорам с Национальной службой здоровья Украины по Программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения.

Одним из приоритетных направлений в будущем году станет медицинская реабилитация. В приоритете будут также хирургические и ожоговые пакеты, пакеты психологической поддержки и психиатрической помощи. Будет расширена программа реимбурсации "Доступные лекарства". В 2024 году впервые появится пакет вспомогательных репродуктивных технологий. Также с 2024 года финансирование трансплантации переходит из экспериментального проекта в Программу медицинских гарантий.

С нового года в Киеве будет действовать новая городская целевая программа "Поддержка и развитие здравоохранения столицы" на 2024-2025 годы, на реализацию мероприятий которой в 2024 году запланировано 4,4 млрд грн.

На социальную защиту и соцобеспечение планируется потратить около 8 млрд грн. В частности, на городские целевые программы соцзащиты предусмотрено более 4 млрд грн; учреждениям соцзащиты и соцобеспечения — более 2 млрд грн; на соцпрограммы для семей, детей и молодежи — более 512 млн грн; на льготы и компенсации — более 210 млн грн.

На жилищное хозяйство запланировали потратить более 840 млн грн. Расходы бюджета Киева предполагается направить на выполнение мер Комплексной целевой программы повышения энергоэффективности и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры.

Коммунальщики в следующем году получат около 2,7 млрд грн. Почти все деньги пойдут на выполнение бюджетной программы "Организация благоустройства населенных пунктов".

Столичная сфера культуры и искусств получит более 1,6 млрд грн. Эти деньги пойдут на театры, библиотеки, музеи, парки, дома культуры и зоопарк.

На столичные средства массовой информации власти планируют потратить более 223 млн грн. Львиную часть этих средств получит телекомпания "Киев" — почти 161 млн грн.

Почти 1,5 млрд грн получит столичный спорт и заведения физической культуры.

На капитальное строительство запланировано 5,9 млрд грн; на содержание и капитальный ремонт объектов инфраструктуры дорожного хозяйства — более 4,5 млрд грн.

Для обеспечения деятельности предприятий городского пассажирского транспорта столицы планируются расходы в общей сумме более 15,5 млрд грн.

На информатизацию столицы в следующем году предусмотрено более 1,6 млрд грн.

На содействие развитию промышленности, предпринимательства и потребительского рынка Киев намерен потратить более 110 млн грн; на использование и охрану земель — 141 млн грн; на разработку градостроительной документации — более 25 млн грн.

На муниципальную охрану в 2024 году столичные власти намерены потратить более 721 млн грн.

Объем расходов на оплату тепло-, энергоносителей и коммунальных услуг предусмотрен в сумме 3,7 млрд грн. Структура прогнозных расходов на оплату энергоносителей и коммунальных услуг в бюджетных учреждениях Киева выглядит следующим образом: 2,5 млрд грн (66%) — оплата теплоснабжения; 1,05 млрд грн (28,5%) — электроэнергия; 165,3 млн грн (4,5%) — водоснабжение; 21,3 млн грн (0,6%) — газоснабжение.

56 млн грн планируют потратить на меры по энергосбережению в административных и общественных зданиях.

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера обойдется бюджету города в 135 млн грн.

Почти 673 млн грн должен выплатить Киев в 2024 году по привлеченным ранее муниципальным займам.

На охрану окружающей среды столица заложила в бюджет около 21 млн грн.

Компенсация процентной ставки кредитов коммерческих банков молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство и приобретение жилья обойдется городскому бюджету более чем в 8 млн грн.

Где собираются брать деньги

Основным источником поступлений общего фонда бюджета Киева является налог на доходы физических лиц, что составляет 53,4% от прогнозного показателя доходов общего фонда бюджета Киева 2024 года. Ожидаемая сумма поступлений городского бюджета от этого налога — более 32 млрд грн.

Прогнозная сумма поступлений 10% налога на прибыль предприятий негосударственной формы собственности и коммунальных предприятий и финансовых учреждений в бюджет города — около 7,5 млрд грн.

Рентная плата и плата за использование других природных ресурсов должна составить около 49 млн грн.

За счет акцизного налога бюджет столицы должен пополниться на 2,8 млрд грн. Из этой суммы 2,2 млрд грн должны составить поступления от акциза на алкоголь и табачные изделия, 600 млн грн — акцизы на топливо.

Местные налоги и сборы должны пополнить столичный бюджет на 16,8 млрд грн.

Прогнозная сумма налога на имущество составляет 5,8 млрд грн, или 10,4% в структуре общего фонда бюджета Киева и 34,6% от объема местных налогов и сборов.

Плата за землю в столичный бюджет должна составить более 4 млрд грн.

Прогнозный объем единого налога, на который рассчитывает Киев, — почти 11 млрд грн.

Даже в условиях войны столица рассчитывает на незначительные, но все же поступления от туристического сбора — около 39 млн грн.

За счет платы за предоставление административных услуг Киев надеется получить в бюджет 555 млн грн.

На арендной плате за пользование коммунальной собственностью планируется заработать для города 42,4 млн грн.

Уплата государственной пошлины должна принести в бюджет 35 млн грн.

Ежегодно в структуре бюджета Киева создается специальный фонд.

Прогноз поступлений в специальный фонд бюджета Киева на 2024 год строился в период военных действий вследствие полномасштабного вторжения российской федерации в Украину и составляет 2,5 млрд грн.

Наполнение специального фонда планируется за счет: экологического налога (17,5 млн грн), собственных поступлений бюджетных учреждений (свыше 1,9 млрд грн), целевых фондов (211 млн грн).

Составной частью специального фонда бюджета города Киева является бюджет развития. Расчетная сумма поступлений в бюджет развития в 2024 году составляет чуть более 350 млн грн.