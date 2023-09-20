Які ціни, зарплати, безробіття і ВВП передбачені в бюджеті на 2024 рік

Гривні в гаманці. Фото: google.com

Трильйони гривень ВВП, ріст цін на продукти харчування та понад 20 тисяч гривень середньої зарплати — такі перспективи очікують українців наступного року.

Міністерство економіки в рамках підготовки проекту закону про державний бюджет на 2024 рік спрогнозувало основні макроекономічні показники, зокрема споживчі ціни, середні зарплати, рівень безробіття і динаміку ВВП протягом року.

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Нагадаємо,15 вересня Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради проект Закону про Державний бюджет України на 2024 рік. В той же день документ був зареєстрований в парламенті під номером 10000.

В фокусі — макроекономічні очікування на 2024 рік

При розрахунках показників проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" використовувались основні прогнозні макропоказники та окремі припущення Міністерства економіки України.

Основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2024 рік виглядають так :

Валовий внутрішній продукт (ВВП)

номінальний — 7 824,8 млрд грн

реальна зміна (рік до року) — 5%

Індекс споживчих цін (споживча інфляція)

у середньому до попереднього року (рік до року) — 113,8%

грудень до грудня попереднього року (рік до року) — 110,8%

Середньомісячна заробітна плата працівників (брутто, номінальна) — 21 852 грн

Рівень безробіття населення — 13,4%

Мінекономіки прогнозує ріст споживчих цін. Фото: freepik.com

Пояснюємо цифри

Зовнішньоекономічне середовище

Макроекономічний прогноз на 2024 рік для України розраховано на припущеннях різноспрямованого впливу динаміки світових цін. Так, з одного боку, позитивно на розвиток економіки буде впливати зменшення зовнішніх цін на природній газ та добрива. З іншого - негативно на динаміку експорту буде впливати очікуване скорочення цін на метали, залізні руди, пшеницю та кукурудзу.

Ключовим ризиком зовнішньоекономічного середовища, крім обмеженої логістики, виступатиме подальше зниження темпів економічного зростання іноземних країн, зокрема США та Китаю, що призведе до додаткового падіння попиту та цін на експортну сировину, скорочення виробництва тощо.

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В цілому за підсумком 2024 року очікується звуження дефіциту торгівельного балансу за рахунок пришвидшення зростання експорту (на тлі налагодження логістичних шляхів та відновлення виробничих потужностей) та зменшення імпорту (на тлі відновлення внутрішнього виробництва, девальвації гривні, зменшення обсягу імпорту послуг в умовах зміни напряму міграційних процесів).

Попит

Основним рушієм у формуванні економічного зростання в Україні залишатиметься приватне споживання. Найбільший внесок у зростання, як і раніше, матиме споживчий попит домашніх господарств в силу своєї найбільшої питомої ваги у ВВП. В міру відновлення економічної активності в країні, зростання заробітних плат та покращення споживчих настроїв спостерігатиметься нарощування споживчої активності населення.

У 2024 році очікується зростання споживання домогосподарств, чому сприятиме збільшення середньомісячної заробітної плати як у номінальному — до 21 852 грн, так і у реальному вимірі — на 6 відсотків. Додатковим чинником відновлення споживчого попиту виступатиме зменшення рівня безробіття у 2024 році — з 18,8 відсотка у 2023 році до 13,4 відсотка.

Пропозиція

Після зниження інтенсивності активних бойових дій найшвидше відновлюватиметься сфера послуг, яка є найбільш чутливою до активності населення, що повертатиметься до своїх домівок.

Найшвидше відновлюється сфера послуг. Фото: Новини.LIVE

Також відбуватиметься активне відновлення малого та середнього підприємництва, яке потребує менших інвестицій, має на сьогодні значну бюджетну підтримку як у вигляді кредитних програм, так і податкових послаблень, є більш мобільним. Зокрема, це виробництва, що пов’язані із задоволенням першочергових потреб, роздрібна торгівля, а також креативні індустрії.

Найбільше триватиме етап відновлення великих промислових підприємств, зокрема, металургійних, машинобудівних, частина з яких суттєво зруйнована. Такі підприємства потребуватимуть більш тривалого часу та суттєво більших інвестицій для відновлення зруйнованих потужностей, перебудови логістики та знаходження нових ринків для продажу власної продукції.

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Необхідність швидкої відбудови зруйнованої інфраструктури сприятиме активному відновленню будівельної сфери, яка під час активної фази бойових дій практично зупинила свою діяльність як через військові дії, так і через припинення інвестування.

Поступова активізація економічних процесів підтримуватиме і транспортну сферу, діяльність якої у більшості підвидів була зупинена під час воєнного стану.

Ціни

У наступному році цінова динаміка на споживчому ринку продовжить низхідний тренд та формуватиметься під впливом низки різноспрямованих чинників.

З одного боку, продовження на початку року мораторію на підвищення цін і тарифів на комунальні послуги (за припущеннями прогнозу, з другої половини року розпочнеться поетапне приведення рівня тарифів на житлово-комунальні послуги до ринкового рівня), подальше зниження світових цін (враховано в припущеннях прогнозу), стриманий споживчий попит — стримуватимуть динаміку споживчих цін.

Гривневі ціни потроху ростимуть. Фото: УНІАН

З іншого боку, суттєвий вплив на динаміку цін матимуть фактори пропозиції та витратні чинники, у тому числі подальше обмеження пропозиції сільськогосподарської продукції унаслідок військових дій та російських терактів на півдні України, зокрема підриву дамби Каховської ГЕС, ускладнення логістичних шляхів, лагового впливу зростання цін виробників. Також певний вплив матиме незначна девальвація гривні, яку враховано в припущеннях прогнозу.

За підсумком 2024 року очікується, що споживча інфляція продовжить уповільнення до 10,8 відсотка у вимірі грудень до грудня попереднього року.

Наведені прогнозні показники на 2024 рік в умовах воєнного часу, при постійній зміні перебігу подій на фронті, зовнішніх та внутрішніх умов економічного розвитку, виникнення нових викликів та шоків для країни, є оцінкою у режимі реального часу із значним ступенем невизначеності. Враховуючи поточну мінливість соціально-економічної ситуації прогнози можуть бути уточнені та переглянуті як у бік покращення, так і у бік погіршення.

