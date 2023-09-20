Какие цены, зарплаты, безработица и ВВП предусмотрены в бюджете на 2024 год

Гривни в кошельке. Фото: google.com

Триллионы гривен ВВП, рост цен на продукты питания и более 20 тысяч гривен средней зарплаты — такие перспективы ожидают украинцев в следующем году.

Министерство экономики в рамках подготовки проекта закона о государственном бюджете на 2024 год спрогнозировало основные макроэкономические показатели, в том числе потребительские цены, средние зарплаты, уровень безработицы и динамику ВВП в течение года.

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Напомним, 15 сентября Кабинет Министров подал в Верховную Раду проект Закона о Государственном бюджете Украины на 2024 год. В тот же день документ был зарегистрирован в парламенте под номером 10000.

В фокусе — макроэкономические ожидания на 2024 год

При расчетах показателей проекта Закона "О Государственном бюджете Украины на 2024 год" использовались основные прогнозные макропоказатели и отдельные предположения Министерства экономики Украины.

Основные прогнозные макропоказатели экономического и социального развития Украины на 2024 год выглядят так :

Валовой внутренний продукт (ВВП)

номинальный — 7 824,8 млрд грн

реальное изменение (год к году) — 5%

Индекс потребительских цен (потребительская инфляция)

в среднем к предыдущему году (год к году) — 113,8%

декабрь к декабрю предыдущего года (год к году) — 110,8%

Среднемесячная заработная плата работников (брутто, номинальная) — 21 852 грн

Уровень безработицы населения — 13,4%

Минэкономики прогнозирует рост потребительских цен. Фото: freepik.com

Объясняем цифры

Внешнеэкономическая среда

Макроэкономический прогноз на 2024 год для Украины рассчитан на предположениях о разнонаправленном влиянии динамики мировых цен. Так, с одной стороны, положительно на развитие экономики будет влиять снижение внешних цен на природный газ и удобрения. С другой — негативно на динамику экспорта будет влиять ожидаемое сокращение цен на металлы, железные руды, пшеницу и кукурузу.

Ключевым риском внешнеэкономической среды, кроме ограниченной логистики, будет выступать дальнейшее снижение темпов экономического роста стран мира, в частности США и Китая, что приведет к дополнительному падению спроса и цен на экспортное сырье, сокращению производства и т.д.

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В целом по итогам 2024 года ожидается сужение дефицита торгового баланса за счет ускорения роста экспорта (на фоне налаживания логистических путей и восстановления производственных мощностей) и уменьшения импорта (на фоне восстановления внутреннего производства, девальвации гривни, уменьшения объема импорта услуг в условиях изменения направления миграционных процессов).

Спрос

Основным двигателем в формировании экономического роста в Украине будет оставаться частное потребление. Наибольший вклад в рост по-прежнему будет иметь потребительский спрос домашних хозяйств в силу своего наибольшего удельного веса в ВВП. По мере возобновления экономической активности в стране, роста заработных плат и улучшения потребительских настроений будет наблюдаться наращивание потребительской активности населения.

В 2024 году ожидается рост потребления домохозяйств, чему будет способствовать увеличение среднемесячной заработной платы как в номинальном — до 21 852 грн, так и в реальном измерении — на 6 процентов.

Дополнительным фактором восстановления потребительского спроса будет выступать уменьшение уровня безработицы в 2024 году — с 18,8 процента в 2023 году до 13,4 процента.

Предложение

После снижения интенсивности активных боевых действий быстрее всего будет восстанавливаться сфера услуг, наиболее чувствительная к активности населения, которое будет возвращаться в свои дома.

Быстрее всего восстанавливается сфера услуг. Фото: Новини.LIVE

Также будет происходить активное восстановление малого и среднего предпринимательства, которое требует меньших инвестиций, имеет на сегодняшний день значительную бюджетную поддержку как в виде кредитных программ, так и налоговых послаблений, а также является более мобильным. В частности, это производства, связанные с удовлетворением первоочередных потребностей, розничной торговли, а также креативные индустрии.

Больше всего будет продолжаться этап восстановления крупных промышленных предприятий, в частности металлургических, машиностроительных, часть из которых существенно разрушена. Такие предприятия потребуют более длительного времени и существенно больших инвестиций для восстановления разрушенных мощностей, перестройки логистики и нахождения новых рынков для продажи собственной продукции.

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Необходимость быстрого восстановления разрушенной инфраструктуры будет способствовать активному восстановлению строительной сферы, которая во время активной фазы боевых действий практически остановила свою деятельность как из-за военных действий, так и из-за прекращения инвестирования.

Постепенная активизация экономических процессов будет поддерживать и транспортную сферу, деятельность которой в большинстве подвидов была остановлена во время военного положения.

Цены

В следующем году ценовая динамика на потребительском рынке продолжит нисходящий тренд и будет формироваться под влиянием ряда разнонаправленных факторов.

С одной стороны, продление в начале года моратория на повышение цен и тарифов на коммунальные услуги (по предположениям прогноза со второй половины года начнется поэтапное приведение уровня тарифов на жилищно-коммунальные услуги к рыночному уровню), дальнейшее снижение мировых цен (учтено в предположениях прогноза), сдержанный потребительский спрос — будут сдерживать динамику потребительских цен.

Гривневые цены будут понемногу расти. Фото: УНИАН

С другой стороны, существенное влияние на динамику цен будут оказывать факторы предложения и затратные факторы, в том числе дальнейшее ограничение предложения сельскохозяйственной продукции в результате военных действий и российских терактов на юге Украины, в том числе подрыв дамбы Каховской ГЭС, усложнение логистических путей, лаговое влияние роста цен производителей. Также определенное влияние будет иметь незначительная девальвация гривни, которая учтена в предположениях прогноза.

По итогам 2024 ожидается, что потребительская инфляция продолжит замедление до 10,8 процента в измерении декабрь к декабрю предыдущего года.

Приведенные прогнозные показатели на 2024 год в условиях военного времени, при постоянном изменении хода событий на фронте, внешних и внутренних условий экономического развития, возникновении новых вызовов и шоков для страны являются оценкой в режиме реального времени со значительной степенью неопределенности. Учитывая текущую изменчивость социально-экономической ситуации, прогнозы могут быть уточнены и пересмотрены как в сторону улучшения, так и в сторону ухудшения.