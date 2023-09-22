Скільки коштів передбачено в державному бюджеті на 2024 рік на медицину

Українська медицина потребує коштів. Фото: freepik.com

У проекті Державного бюджету України на 2024 рік передбачено видатки на охорону здоров’я в обсязі 201 902,1 млн грн, що на 24 364,7 млн грн або на 13,7 відсотка більше, ніж передбачено на 2023 рік.

Нагадаємо, 15 вересня Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради проект Закону про Державний бюджет України на 2024 рік. В той же день документ був зареєстрований в парламенті під номером 10000.

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Куди підуть гроші

В проекті державного бюджета на 2024 рік враховані видатки на реалізацію програми медичних гарантій в обсязі 158 757,3 млн грн для:

первинної медичної допомоги;

екстреної медичної допомоги;

спеціалізованої медичної допомоги в амбулаторних та стаціонарних умовах з урахуванням пріоритетних послуг та станів;

послуг психологічної підтримки та психологічної допомоги;

трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів;

паліативної медичної допомоги та медичної реабілітації;

підвищення доступності лікарських засобів та медичних виробів.

В рамках програми медичних гарантій передбачено запровадження нової доступної послуги з репродуктивних технологій — 1 542 млн гривень.

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Також у проекті Державного бюджету України на 2024 рік враховано видатки на:

спеціалізовану медичну допомогу, яка надається загальнодержавними закладами охорони здоров’я — 13 382,6 млн грн;

систему громадського здоров’я — 4 925,7 млн грн, включаючи 544,8 млн грн для закупівлі лабораторного обладнання для розбудови мережі центрів контролю та профілактики хвороб;

централізовану закупівлю лікарських засобів та медичних виробів — 9 354, млн грн для лікування ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, онкології, серцево-судинних захворювань, рідкісних орфанних захворювань; забезпечення заходів імунопрофілактики населення; донорства крові; ендопротези та набори для імплантації; слухові апарати; медичні вироби для лікування травм тощо;

централізовану закупівлю високовартісного медичного обладнання для оснащення закладів охорони здоров'я — 2 751,9 млн грн, з них 1 590 млн грн для створення мережі центрів циклотронного виробництва радіофармпрепаратів для забезпечення в подальшому роботи ПЕТ центрів для виявлення ракових уражень на ранніх стадіях;

запровадження пілотного проекту щодо зубопротезування окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України — передбачено 749,4 млн гривень.

Під час війни витрати на медицину особливо актуальні. Фото: freepik.com

У зв’язку з структурною трансформацією служби судово-медичної експертизи до складу видатків державного бюджету включені видатки на фінансове забезпечення бюро судово-медичної експертизи.

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У 2024 році з метою підтримки комунальних закладів в системі охорони здоров’я, які не надають медичних послуг за програмою медичних гарантій, планується збереження субвенції на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я в обсязі 1 734 млн грн.

Нагадаємо, нещодавно голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький розповів, що за оцінками Світового банку, на відновлення медичної інфраструктури, зруйнованої або пошкодженої внаслідок війни, потрібно 16 млрд доларів. На даний час росіяни пошкодили 1,4 тис. медичних закладів, ще 190 вщент зруйнували.

Він наголосив, що в Україні напрацювали план післявоєнного відновлення сфери охорони здоров’я до 2030 року. Однак українські пацієнти не можуть чекати на закінчення війни, тому відновлення медичної інфраструктури — пріоритетний напрямок роботи.

Наразі повністю відновлено 403 об’єкти медзакладів, ще 417 об’єктів — відновлені частково. Наразі коштом держбюджету реалізується 114 проєктів у 86 медичних закладах на суму 4,2 млрд грн.

