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Бюджет на 2024 год. Сколько государство планирует потратить на здоровье украинцев

22 сентября 2023 23:15
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист
Сколько средств предусмотрено в государственном бюджете на 2024 год на медицину
Украинская медицина нуждается в средствах. Фото: freepik.com
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист

В проекте Государственного бюджета Украины на 2024 год предусмотрены расходы на здравоохранение в объеме 201 902,1 млн грн, что на 24 364,7 млн грн или на 13,7 процента больше, чем предусмотрено на 2023 год.

Напомним, 15 сентября Кабинет Министров представил в Верховную Раду проект Закона о Государственном бюджете Украины на 2024 год. В тот же день документ был зарегистрирован в парламенте под номером 10000.

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Куда пойдут деньги

В проекте государственного бюджета на 2024 год учтены расходы на реализацию программы медицинских гарантий в объеме 158 757,3 млн грн для:

  • первичной медицинской помощи;
  • экстренной медицинской помощи;
  • специализированной медицинской помощи в амбулаторных и стационарных условиях с учетом приоритетных услуг и состояний;
  • услуг психологической поддержки и психологической помощи;
  • трансплантации органов и других анатомических материалов;
  • паллиативной медицинской помощи и медицинской реабилитации;
  • повышения доступности лекарственных средств и медицинских изделий.

В рамках программы медицинских гарантий предусмотрено введение новой доступной услуги по репродуктивным технологиям — 1 542 млн гривен.

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Также в проекте Государственного бюджета Украины на 2024 год учтены расходы на:

  • специализированную медицинскую помощь, оказываемую общегосударственными учреждениями здравоохранения — 13 382,6 млн грн;
  • систему общественного здоровья — 4 925,7 млн грн, включая 544,8 млн грн для закупки лабораторного оборудования для развития сети центров контроля и профилактики болезней;
  • централизованную закупку лекарственных средств и медицинских изделий — 9 354 млн грн для лечения ВИЧ/СПИДа, туберкулеза, онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний, редких орфанных заболеваний; обеспечение мер иммунопрофилактики населения; донорства крови; эндопротезы и наборы для вживления; слуховые аппараты; медицинские изделия для лечения травм;
  • централизованную закупку дорогостоящего медицинского оборудования для оснащения заведений охраны здоровья — 2 751,9 млн грн, из них 1 590 млн грн для создания сети центров циклотронного производства радиофармпрепаратов для обеспечения дальнейшей работы ПЭТ центров для выявления раковых поражений на ранних стадиях;
  • введение пилотного проекта по зубопротезированию отдельных категорий лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины — предусмотрено 749,4 млн гривен.

 

медицина
Во время войны расходы на медицину особенно актуальны. Фото: freepik.com

В связи со структурной трансформацией службы судебно-медицинской экспертизы в состав расходов государственного бюджета включены расходы на финансовое обеспечение бюро судебно-медицинской экспертизы.

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В 2024 году с целью поддержки коммунальных учреждений в системе здравоохранения, не предоставляющих медицинских услуг по программе медицинских гарантий, планируется сохранение субвенции на поддержку отдельных учреждений и мероприятий в системе здравоохранения в объеме 1 734 млн грн.

Напомним, недавно глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий рассказал, что по оценкам Всемирного банка на восстановление медицинской инфраструктуры, разрушенной или поврежденной в результате войны, нужно 16 млрд долларов. В настоящее время россияне повредили 1,4 тыс. медицинских учреждений, еще 190 полностью разрушили.

Он отметил, что в Украине наработали план послевоенного восстановления сферы здравоохранения до 2030 года. Однако украинские пациенты не могут ждать окончания войны, поэтому восстановление медицинской инфраструктуры — приоритетное направление работы.

В настоящее время полностью восстановлено 403 объекта медучреждений, еще 417 объектов восстановлены частично. В настоящее время за счет госбюджета реализуется 114 проектов в 86 медицинских учреждениях на сумму 4,2 млрд грн.

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