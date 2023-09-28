Скільки грошей на освіту передбачено в бюджеті-2024

Школа. Фото: pixabay.com

У проекті Державного бюджету України на 2024 рік видатки на освіту враховані в обсязі 178 800 млн гривень. Суму видатків збільшено на 22 881 млн грн або 15 відсотків порівняно з 2023 роком.

Нагадаємо, 15 вересня Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради проект Закону про Державний бюджет України на 2024 рік. В той же день документ був зареєстрований в парламенті під номером 10000.

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Куди підуть гроші

Проектом державного бюджета на 2024 рік передбачено, зокрема, витрати на виплату заробітної плати педагогічним працівникам закладів освіти в розмірі 102 887 млн грн.

На облаштування бомбосховищ та безпечних умов для учнів та вчителів заплановано 2 500 млн грн.

На відновлення парку шкільних автобусів, які були передані для потреб Збройних Сил України, — 1 000 млн грн.

Продовження реалізації програми "Нова українська школа" коштуватиме державі 3 000 млн грн, з яких на придбання підручників для учнів і вчителів заплановано 1 500 млн грн.

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Відновлення та модернізація харчоблоків у закладах загальної середньої освіти з метою забезпечення здорового харчування дітей коштуватиме держбюджету 1 500 млн грн.

Також заплановано 500 млн грн на закупівлю обладнання для створення навчально-практичних центрів сучасної професійно-технічної освіти.

Українська школа традиційно вимагає більшого фінансування. Фото: google.com

На надання державної підтримки у здобутті освіти особам з особливими освітніми потребами буде спрямовано 305 млн грн.

Відновлення зруйнованих/пошкоджених закладів вищої та фахової передвищої освіти коштуватиме бюджету 762 млн гривень.

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Нагадаємо, в Україні восени наступного року мають намір підвищити заробітні плати працівникам освіти. Планують підняти базову ставку, скасувавши низку дрібних надбавок. Про такі плани розповів голова Міністерства цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Міністр наголосив, що в уряду немає іншого виходу, як трансформувати освітню систему. Наступного року стартує масштабний пілотний проєкт із новими заробітними платами.

Федоров зауважив, що нині налічується 50 видів доплати і "досить складний процес формування цієї тарифної сітки і нарахування заробітної плати", в результаті якого виходить досить маленька зарплата.

