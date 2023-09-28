Сколько денег на образование предусмотрено в бюджете-2024

Школа. Фото: pixabay.com

В проекте Государственного бюджета Украины на 2024 год расходы на образование учтены в объеме 178,8 млн гривен. Сумма расходов увеличена на 22 881 млн грн или 15 процентов по сравнению с 2023 годом.

Напомним, 15 сентября Кабинет Министров представил в Верховную Раду проект Закона о Государственном бюджете Украины на 2024 год. В тот же день документ был зарегистрирован в парламенте под номером 10000.

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Куда пойдут деньги

Проектом государственного бюджета на 2024 год предусмотрены, в частности, расходы на выплату заработной платы педагогическим работникам учебных заведений в размере 102 887 млн грн.

На устройство бомбоубежищ и безопасных условий для учащихся и учителей запланировано 2 500 млн грн.

На восстановление парка школьных автобусов, передаваемых для нужд Вооруженных Сил Украины, — 1 000 млн грн.

Продолжение реализации программы "Новая украинская школа" обойдется государству в 3 000 млн грн, из которых на приобретение учебников для учащихся и учителей запланировано 1 500 млн грн.

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Восстановление и модернизация пищеблоков в заведениях общего среднего образования с целью обеспечения здорового питания детей обойдется госбюджету в 1 500 млн грн.

Также запланировано 500 млн грн на закупку оборудования для создания учебно-практических центров современного профессионально-технического образования.

Украинская школа традиционно требует большего финансирования. Фото: google.com

На оказание государственной поддержки в получении образования лицам с особыми образовательными потребностями будет направлено 305 млн грн.

Восстановление разрушенных/поврежденных учреждений высшего и профессионального высшего образования обойдется бюджету в 762 млн гривен.

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Напомним, в Украине осенью будущего года намерены повысить заработные платы работникам образования. Планируют поднять базовую ставку, упразднив ряд мелких надбавок. О таких планах рассказал глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Министр подчеркнул, что у правительства нет другого выхода, кроме как трансформировать систему образования. В следующем году стартует масштабный пилотный проект с новыми заработными платами.

Федоров заметил, что в настоящее время насчитывается 50 видов доплаты и "достаточно сложный процесс формирования этой тарифной сетки и начисления заработной платы", в результате которого выходит достаточно маленькая зарплата.