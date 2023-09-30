Скільки грошей витратить Україна на спорт і підтримку молоді в 2024 році

Спорт — це здоров'я нації. Фото: freepik.com

У проєкті Державного бюджету України на 2024 рік для належного представлення на міжнародній спортивній арені та підвищення іміджу України заплановані кошти в сумі 7 541,7 млн грн, що майже у два рази більше плану 2023 року.

Нагадаємо, 15 вересня Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради проєкт Закону про Державний бюджет України на 2024 рік. В той же день документ був зареєстрований в парламенті під номером 10000.

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Куди підуть гроші

Згідно з проєктом державного бюджету, основними напрямами спрямування коштів у 2024 році будуть:

підготовка та участь українських спортсменів у літніх Олімпійських, Паралімпійських, зимових Дефлімпійських іграх, олімпійських фестивалях, у зимових Юнацьких Олімпійських іграх 2024 року — 1 874,2 млн грн;

підготовка та участь національних збірних команд у понад 3,7 тис. спортивних заходах та їхня відзнака — 4 871,8 млн грн;

створення належних умов для забезпечення тренувального процесу українських спортсменів на реконструкцію, будівельно-ремонтні роботи баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки — 261,9 млн грн;

розвиток олімпійського, паралімпійського, фізкультурно-спортивного, учнівського та студентського спортивного рухів — 409,6 млн грн;

реалізація соціального проекту "Активні парки — локації здорової України", основними напрямами якого є відновлення ментального здоров’я та формування здорової нації шляхом розвитку емоційної стійкості та залучення широких верств населення до здорового способу життя, популяризації фізичної культури і спорту, на що планується спрямувати — 124,2 млн грн, за рахунок яких буде залучено до відповідних заходів 5 млн осіб.

Нація має бути здорова. Фото: freepik.com

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Для сприяння розвитку молоді, забезпечення національної та громадянської ідентичності враховані видатки у сумі 94,3 млн грн. За рахунок вказаних коштів до участі у відповідних проектах та заходах планується залучити майже 2 млн осіб.

Нагадаємо, у проєкті Державного бюджету України на 2024 рік передбачено видатки на охорону здоров’я в обсязі 201 902,1 млн грн, що на 24 364,7 млн грн або на 13,7 відсотка більше, ніж передбачено на 2023 рік.

Крім того, у проєкті бюджету заплановано видатки на освіту в обсязі 178 800 млн гривень. Суму видатків збільшено на 22 881 млн грн або 15 відсотків порівняно з 2023 роком.

На реалізацію програм та заходів ветеранської політики в 2024 році заплановані бюджетні видатки в обсязі 13 554,2 млн грн. Це в два рази більше, ніж передбачено у поточному році.