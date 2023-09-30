Сколько денег потратит Украина на спорт и поддержку молодежи в 2024 году

Спорт — это здоровье нации. Фото: freepik.com

В проекте Государственного бюджета Украины на 2024 год для должного представления на международной спортивной арене и повышения имиджа Украины запланированы средства в сумме 7 541,7 млн грн, что почти в два раза больше плана 2023 года.

Напомним, 15 сентября Кабинет Министров представил в Верховную Раду проект Закона о Государственном бюджете Украины на 2024 год. В тот же день документ был зарегистрирован в парламенте под номером 10000.

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Куда пойдут деньги

Согласно проекту государственного бюджета, основными направлениями направления средств в 2024 году будут:

подготовка и участие украинских спортсменов в летних Олимпийских, Паралимпийских, зимних Дефлимпийских играх, олимпийских фестивалях, в зимних Юношеских Олимпийских играх 2024 — 1 874,2 млн грн;

подготовка и участие национальных сборных команд в более чем 3,7 тыс. спортивных мероприятиях — 4 871,8 млн грн;

создание надлежащих условий для обеспечения тренировочного процесса украинских спортсменов на реконструкцию, строительно-ремонтные работы баз олимпийской, паралимпийской и дефлимпийской подготовки — 261,9 млн грн;

развитие олимпийского, паралимпийского, физкультурно-спортивного, ученического и студенческого спортивного движений — 409,6 млн грн;

реализация социального проекта "Активные парки — локации здоровой Украины", основными направлениями которого является восстановление ментального здоровья и формирование здоровой нации путем развития эмоциональной устойчивости и привлечения широких слоев населения к здоровому образу жизни, популяризация физической культуры и спорта, на что планируется направить 124,2 млн грн, за счет которых будут привлечены к соответствующим мерам 5 млн человек.

Нация должна быть здоровой. Фото: freepik.com

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Для содействия развитию молодежи, обеспечения национальной и гражданской идентичности учтены расходы в сумме 94,3 млн грн. За счет указанных средств к участию в соответствующих проектах и мероприятиях планируется привлечь около 2 млн человек.

Напомним, в проекте государственного бюджета Украины на 2024 год предусмотрены расходы на здравоохранение в объеме 201 902,1 млн грн, что на 24 364,7 млн грн или на 13,7 процента больше, чем предусмотрено на 2023 год.

Кроме того, в проекте бюджета запланированы расходы на образование в объеме 178,8 млн гривен. Сумма расходов увеличена на 22 881 млн грн или 15 процентов по сравнению с 2023 годом.

На реализацию программ и мер ветеранской политики в 2024 году запланированы бюджетные расходы в объеме 13 554,2 млн грн. Это в два раза больше, чем предусмотрено в текущем году.