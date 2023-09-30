Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Бюджет на 2024 год. Сколько государство планирует потратить на поддержку молодежи и спорта arrow

Бюджет на 2024 год. Сколько государство планирует потратить на поддержку молодежи и спорта

30 сентября 2023 06:36
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист
Сколько денег потратит Украина на спорт и поддержку молодежи в 2024 году
Спорт — это здоровье нации. Фото: freepik.com
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист

В проекте Государственного бюджета Украины на 2024 год для должного представления на международной спортивной арене и повышения имиджа Украины запланированы средства в сумме 7 541,7 млн грн, что почти в два раза больше плана 2023 года.

Напомним, 15 сентября Кабинет Министров представил в Верховную Раду проект Закона о Государственном бюджете Украины на 2024 год. В тот же день документ был зарегистрирован в парламенте под номером 10000.

Читайте также:

Новини.LIVE публикует серию новостей с разбором основных статей проекта главной сметы страны на будущий год. В фокусе — Государственная политика в сфере поддержки молодежи и спорта.

Куда пойдут деньги

Согласно проекту государственного бюджета, основными направлениями направления средств в 2024 году будут:

  • подготовка и участие украинских спортсменов в летних Олимпийских, Паралимпийских, зимних Дефлимпийских играх, олимпийских фестивалях, в зимних Юношеских Олимпийских играх 2024 — 1 874,2 млн грн;
  • подготовка и участие национальных сборных команд в более чем 3,7 тыс. спортивных мероприятиях — 4 871,8 млн грн;
  • создание надлежащих условий для обеспечения тренировочного процесса украинских спортсменов на реконструкцию, строительно-ремонтные работы баз олимпийской, паралимпийской и дефлимпийской подготовки — 261,9 млн грн;
  • развитие олимпийского, паралимпийского, физкультурно-спортивного, ученического и студенческого спортивного движений — 409,6 млн грн;
  • реализация социального проекта "Активные парки — локации здоровой Украины", основными направлениями которого является восстановление ментального здоровья и формирование здоровой нации путем развития эмоциональной устойчивости и привлечения широких слоев населения к здоровому образу жизни, популяризация физической культуры и спорта, на что планируется направить 124,2 млн грн, за счет которых будут привлечены к соответствующим мерам 5 млн человек.

 

спорт
Нация должна быть здоровой. Фото: freepik.com

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бюджет на 2024 год. Сколько денег предусмотрено на социальную защиту

Для содействия развитию молодежи, обеспечения национальной и гражданской идентичности учтены расходы в сумме 94,3 млн грн. За счет указанных средств к участию в соответствующих проектах и мероприятиях планируется привлечь около 2 млн человек.

Напомним, в проекте государственного бюджета Украины на 2024 год предусмотрены расходы на здравоохранение в объеме 201 902,1 млн грн, что на 24 364,7 млн грн или на 13,7 процента больше, чем предусмотрено на 2023 год.

Кроме того, в проекте бюджета запланированы расходы на образование в объеме 178,8 млн гривен. Сумма расходов увеличена на 22 881 млн грн или 15 процентов по сравнению с 2023 годом.

На реализацию программ и мер ветеранской политики в 2024 году запланированы бюджетные расходы в объеме 13 554,2 млн грн. Это в два раза больше, чем предусмотрено в текущем году.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

Утратил тех, кого приручил: как скандал с Арестовичем повлияет на его рейтинг

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз