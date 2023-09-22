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Бюджет на 2024 рік. Скільки держава витратить на ветеранів

22 вересня 2023 06:36
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналіст
Скільки грошей Україна витратить на ветеранів у 2024 році
Українські військові. Фото: google.com
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналіст

На реалізацію в Україні програм та заходів ветеранської політики в 2024 році заплановані бюджетні видатки в обсязі 13 554,2 млн грн. Це в два рази більше, ніж передбачено у поточному році.

Такі параметри закладені в проект державного бюджета України на 2024 рік. Нагадаємо, 15 вересня Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради проект Закону про Державний бюджет України на 2024 рік. В той же день документ був зареєстрований в парламенті під номером 10000.

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На що і скільки витратять грошей заради ветеранів

В проекті державного бюджету на 2024 рік заплановано наступні витрати в рамках програм підтримки ветеранів:

  • заходи з ментальної, спортивної, фізичної, психологічної реабілітації та професійної адаптації — 2 588,2 млн грн, що на 2 047,8 млн грн або в 5 разів більше, ніж у 2023 році;
  • забезпечення інституту помічника ветерана в системі переходу від військової служби до цивільного життя та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України — в сумі 3 845,5 млн грн (15 тис. помічників ветерана);
  • забезпечення житлом 2 261 осіб — 5 749,8 млн грн, що на 247,9 млн грн або на 4,5 відсотка більше, ніж у 2023 році;
  • функціонування Українського ветеранського фонду, зокрема надання фінансової підтримки ветеранам та членам їх сімей для реалізації проектів — 247,7 млн грн;
  • виплата одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності — 409,8 млн грн, що на 85,3 млн грн або на 26,3 відсотка більше, ніж у 2023 році;
  • створення та утримання Національного військового меморіального кладовища — 515,6 млн грн, що на 450,2 млн грн більше проти поточного року; 
  • заходи з формування позитивного образу ветеранів війни, виготовлення бланків посвідчень та нагрудних знаків, розвитку ветеранського руху, вшанування пам'яті Захисників та Захисниць України — 23,6 млн гривень.

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Нагадаємо, українські соціологи зафіксували погіршення ставлення суспільства до ветеранів. Йдеться про повернення військовослужбовців до цивільного життя після війни. Це показують дані чергового вересневого загальнонаціонального опитування "Образ ветеранів в українському суспільстві".

Згідно з дослідженням, попри те, що 79% респондентів досі вважають, що в суспільстві є повага до ветеранів, частка тих, хто має протилежну думку зросла з 6% до 18%. Якщо в липні 2022 року 55% опитаних говорили про беззаперечну повагу з боку суспільства до ветеранів, то у вересні 2023 року таких лише 25%.

Також соціологи зафіксували ріст очікування щодо можливих ризиків, які стосуються життя ветеранів, а саме:

  • ризик відсутності роботи (за рік відсоток виріс із 34% до 42%),
  • конфліктів у родинах ветеранів (з 31% до 46%),
  • зловживанням алкоголю та наркотичних речовин (з 31% до 43%),
  • самогубств (з 18% до 28%),
  • порушення законів (з 13% до 23%).

Більше ці ризики відчувають саме рідні ветеранів, які брали участь в бойових діях ще з 2014 року. 

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Опитування було презентовано Українським ветеранським фондом Мінветеранів та Соціологічною групою "Рейтинг" 21 вересня.

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