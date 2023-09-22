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Бюджет на 2024 год. Сколько государство потратит на ветеранов

22 сентября 2023 06:36
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист
Сколько денег Украина потратит на ветеранов в 2024 году
Украинские военные. Фото: google.com
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист

На реализацию в Украине программ и мер ветеранской политики в 2024 году запланированы бюджетные расходы в объеме 13 554,2 млн грн. Это в два раза больше, чем предусмотрено в текущем году.

Такие параметры заложены в проекте государственного бюджета Украины на 2024 год. Напомним, 15 сентября Кабинет Министров представил в Верховную Раду проект Закона о Государственном бюджете Украины на 2024 год. В тот же день документ был зарегистрирован в парламенте под номером 10000.

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На что и сколько потратят денег ради ветеранов

В проекте государственного бюджета на 2024 год запланированы следующие расходы в рамках программ поддержки ветеранов:

  • мероприятия по ментальной, спортивной, физической, психологической реабилитации и профессиональной адаптации — 2 588,2 млн грн, что на 2 047,8 млн грн или в 5 раз больше, чем в 2023 году;
  • обеспечение института помощника ветерана в системе перехода от военной службы к гражданской жизни и отдельные меры по поддержке лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины — в сумме 3 845,5 млн грн (15 тыс. помощников ветерана);
  • обеспечение жильем 2 261 человек — 5 749,8 млн грн, что на 247,9 млн грн или на 4,5 процента больше, чем в 2023 году;
  • функционирование Украинского ветеранского фонда, в частности, предоставление финансовой поддержки ветеранам и членам их семей для реализации проектов — 247,7 млн грн;
  • выплата единовременного денежного пособия в случае гибели (смерти) или инвалидности — 409,8 млн грн, что на 85,3 млн грн или на 26,3 процента больше, чем в 2023 году;
  • создание и содержание Национального военного мемориального кладбища — 515,6 млн грн, что на 450,2 млн грн больше против текущего года;
  • мероприятия по формированию позитивного образа ветеранов войны, изготовлению бланков удостоверений и нагрудных знаков, развитию ветеранского движения, памяти Защитников и Защитниц Украины — 23,6 млн гривен.

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Напомним, украинские социологи зафиксировали ухудшение отношения общества к ветеранам. Речь идет о возвращении военнослужащих к гражданской жизни после войны. Это демонстрируют данные очередного сентябрьского общенационального опроса "Образ ветеранов в украинском обществе".

Согласно исследованию, несмотря на то, что 79% респондентов до сих пор считают, что в обществе есть уважение к ветеранам, доля противоположного мнения возросла с 6% до 18%. Если в июле 2022 года 55% опрошенных говорили о безоговорочном уважении со стороны общества к ветеранам, то в сентябре 2023 таких только 25%.

Также социологи зафиксировали рост ожидания возможных рисков, касающихся жизни ветеранов, а именно:

  • риск отсутствия работы (за год процент вырос с 34% до 42%),
  • конфликтов в семьях ветеранов (с 31% до 46%),
  • злоупотребления алкоголем и наркотическими веществами (с 31% до 43%),
  • самоубийств (с 18% до 28%),
  • нарушения законов (с 13% до 23%).

Больше эти риски испытывают именно родные ветеранов, участвовавших в боевых действиях начиная с 2014 года.

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Опрос был представлен Украинским ветеранским фондом Минветеранов и Социологической группой "Рейтинг" 21 сентября.

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