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Бюджет на 2024 рік. Скільки грошей передбачено на сектор безпеки і оборони

18 вересня 2023 22:59
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналіст
Бюджет-2024. Скільки грошей отримає сектор безпеки і оборони
Українські захисники. Фото: google.com
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналіст

15 вересня Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради проект Закону про Державний бюджет України на 2024 рік. В той же день документ був зареєстрований в парламенті під номером 10000.

Новини.LIVE публікує серію новин з розбором основних статей проекту головного кошторису країни на майбутній рік.

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В фокусі — бюджет сектору національної безпеки і оборони

У проекті Державного бюджету України на 2024 рік загальний ресурс на національну безпеку і оборону передбачено в сумі 1 692 613 млн грн, або 21,6% ВВП, з них:

  • видатки за бюджетними програмами Міністерства оборони України, інших суб’єктів сектору безпеки і оборони — 1 662 613 млн грн (загальний фонд — 1 542 797,8 млн грн, спеціальний фонд — 119 815,2 млн грн); 
  • державні гарантії — до 30 000 млн гривень. 

Видатки по загальному фонду планується спрямувати на:

  • грошове забезпечення та заробітну плату (з нарахуваннями) — 1 067 380,1 млн грн;
  • пально-мастильні матеріали, речове та інші види забезпечення — 61 212,8 млн грн;
  • медикаменти та перев’язувальні матеріали — 1 187,7 млн грн;
  • продукти харчування — 30 441,2 млн грн;
  • оплату комунальних послуг та енергоносіїв — 8 440,9 млн грн;
  • створення, закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння та військової (спеціальної) техніки — 311 448,2 млн грн;
  • інші видатки — 62 686,9 млн гривень.

Для забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України передбачено видатки у сумі 1 875,4 млн грн (загальний фонд — 1 875 млн грн, спеціальний фонд — 0,4 млн гривень).

Зазначені видатки по загальному фонду планується спрямувати на:

  • оплату праці з нарахуваннями — 1 278,3 млн грн;
  • матеріально-технічне забезпечення та оплату послуг — 111 млн грн; 
  • оплату відряджень — 8,1 млн грн;
  • оплату комунальних послуг та енергоносіїв — 16,5 млн грн;
  • фонд оперативно-розшукових дій — 32,5 млн грн; 
  • капітальні видатки (придбання спецтранспорту, спецобладнання для оперативних підрозділів, оргтехніки, реконструкція будівель) — 428,6 млн гривень.

 

Співробітники Національного антикорупційного бюро України. Фото: Укрінформ

Для Державного бюро розслідувань передбачені видатки по загальному фонду в сумі 3 769,4 млн грн, які планується спрямувати, зокрема на:

  • оплату праці з нарахуваннями — 3 033,2 млн грн;
  • матеріально-технічне забезпечення — 170,6 млн грн;
  • оплату послуг — 130,5 млн грн;
  • оплату комунальних послуг та енергоносіїв — 24,2 млн грн;
  • оплату відряджень — 34,3 млн грн;
  • капітальні видатки — 335,4 млн гривень.

Для забезпечення діяльності органів прокуратури передбачені видатки в сумі 14 598,3 млн грн, (загальний фонд — 14 589,1 млн грн, спеціальний фонд — 9,2 млн гривень).

Зазначені видатки загального фонду планується спрямувати, зокрема на:

  • оплату праці з нарахуваннями — 12 973 млн грн; 
  • матеріально-технічне забезпечення — 268,7 млн грн;
  • оплату відряджень — 68,4 млн грн; 
  • оплату комунальних послуг та енергоносіїв — 331 млн грн;
  • сплату судового збору — 370,5 млн грн;
  • оплату послуг — 455,6 млн грн;
  • капітальні видатки — 120 млн гривень.

Для Державної кримінально-виконавчої служби України передбачені видатки в сумі 9 537 млн грн (загальний фонд — 9 281,6 млн грн, спеціальний фонд —255,4 млн гривень).

Зазначені видатки загального фонду планується спрямувати, зокрема на:

  • оплату праці з нарахуваннями — 7 388,6 млн грн;
  • придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів — 59,8 млн грн;
  • придбання продуктів харчування — 707,7 млн грн;
  • оплату комунальних послуг та енергоносіїв — 913 млн грн;
  • матеріально-технічне забезпечення — 73,7 млн грн;
  • оплату відряджень — 6,2 млн гривень;
  • капітальні видатки — 50,2 млн гривень.

 

Співробітник прокуратури. Фото: google.com

Нагадаємо, заплановані на 2024 рік доходи загального фонду державного бюджету (без урахування офіційних трансфертів і грантів) становлять 1 560,4 млрд грн, видатки загального фонду державного бюджету становлять 3 108,2 млрд грн.

У бюджеті, зокрема, передбачено:

  • збільшення фінансування на розвиток оборонно-промислового комплексу у 7 разів до 55,8 млрд грн, а також закупівлю дронів — 48,1 млрд грн;
  • соціальний захист — 468,8 млрд грн (+24,7 млрд грн або 5,6% до 2023), в тому числі підтримка соціально незахищених верств населення. У бюджеті вперше враховано: соціальний супровід військовослужбовців — 1 млрд грн, виховання сиріт у сім'ях — 0,5 млрд грн; 
  • підтримка ветеранів війни — 14,3 млрд грн (+7,5 млрд грн до 2023), у тому числі переформатовані підходи до ветеранської політики. У бюджеті вперше враховано Інститут помічника ветерана — 3,8 млрд грн, пілотний проект щодо зубопротезування — 749 млн грн.

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