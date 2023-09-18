Бюджет-2024. Сколько средств получит сектор безопасности и обороны

Украинские защитники. Фото: google.com

15 сентября Кабинет Министров подал в Верховную Раду проект Закона о Государственном бюджете Украины на 2024 год. В тот же день документ был зарегистрирован в парламенте под номером 10000.

Новини.LIVE публикует серию новостей с разбором основных статей проекта главной сметы страны на будущий год.

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В фокусе — бюджет сектора национальной безопасности и обороны

В проекте Государственного бюджета Украины на 2024 год общий ресурс на национальную безопасность и оборону предусмотрен в сумме 1 692 613 млн грн, или 21,6% ВВП, из них:

расходы по бюджетным программам Министерства обороны Украины, других субъектов сектора безопасности и обороны — 1 662 613 млн грн (общий фонд — 1 542 797,8 млн грн, специальный фонд — 119 815,2 млн грн);

государственные гарантии — до 30 000 млн гривен.

Расходы по общему фонду планируется направить на:

денежное обеспечение и заработную плату (с начислениями) — 1 067 380,1 млн грн;

горюче-смазочные материалы, материальное и другие виды обеспечения — 61 212,8 млн грн;

медикаменты и перевязочные материалы — 1 187,7 млн грн;

продукты питания — 30 441,2 млн грн;

оплату коммунальных услуг и энергоносителей — 8 440,9 млн грн;

создание, закупку, модернизацию и ремонт вооружения и военной (специальной) техники — 311 448,2 млн грн;

другие расходы — 62 686,9 млн гривен.

Для обеспечения деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины предусмотрены расходы в сумме 1 875,4 млн грн (общий фонд — 1 875 млн грн, специальный фонд — 0,4 млн грн).

Указанные расходы по общему фонду планируется направить на:

оплату труда с начислениями — 1 278,3 млн грн;

материально-техническое обеспечение и оплату услуг — 111 млн грн;

оплату командировок — 8,1 млн грн;

оплату коммунальных услуг и энергоносителей — 16,5 млн грн;

фонд оперативно-розыскных действий — 32,5 млн грн;

капитальные расходы (приобретение спецтранспорта, спецоборудования для оперативных подразделений, оргтехники, реконструкция зданий) — 428,6 млн гривен.

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины. Фото: Укринформ

Для Государственного бюро расследований предусмотрены расходы по общему фонду в сумме 3 769,4 млн грн, которые планируется направить, в частности на:

оплату труда с начислениями — 3 033,2 млн грн;

материально-техническое обеспечение — 170,6 млн грн;

оплату услуг — 130,5 млн грн;

оплату коммунальных услуг и энергоносителей — 24,2 млн грн;

оплату командировок — 34,3 млн грн;

капитальные расходы — 335,4 млн гривен.

Для обеспечения деятельности органов прокуратуры предусмотрены расходы в сумме 14 598,3 млн грн (общий фонд — 14 589,1 млн грн, специальный фонд — 9,2 млн гривен).

Указанные расходы общего фонда планируется направить, в частности на:

оплату труда с начислениями — 12 973 млн грн;

материально-техническое обеспечение — 268,7 млн грн;

оплату командировок — 68,4 млн грн;

оплату коммунальных услуг и энергоносителей — 331 млн грн;

уплату судебного сбора — 370,5 млн грн;

оплату услуг — 455,6 млн грн;

капитальные расходы — 120 млн гривен.

Для Государственной уголовно-исполнительной службы Украины предусмотрены расходы в сумме 9 537 млн грн (общий фонд — 9281,6 млн грн, специальный фонд — 255,4 млн гривен).

Указанные расходы общего фонда планируется направить, в частности на:

оплату труда с начислениями — 7 388,6 млн грн;

приобретение медикаментов и перевязочных материалов — 59,8 млн грн;

приобретение продуктов питания — 707,7 млн грн;

оплату коммунальных услуг и энергоносителей — 913 млн грн;

материально-техническое обеспечение — 73,7 млн грн;

оплату командировок — 6,2 млн гривен;

капитальные расходы — 50,2 млн гривен.

Сотрудник прокуратуры. Фото: google.com

Напомним, запланированные на 2024 год доходы общего фонда государственного бюджета (без учета официальных трансфертов и грантов) составляют 1 560,4 млрд грн, расходы общего фонда государственного бюджета составляют 3 108,2 млрд грн.

В бюджете, в частности, предусмотрено: