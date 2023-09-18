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Бюджет на 2024 год. Сколько средств предусмотрено на сектор безопасности и обороны

18 сентября 2023 22:59
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист
Бюджет-2024. Сколько средств получит сектор безопасности и обороны
Украинские защитники. Фото: google.com
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист

15 сентября Кабинет Министров подал в Верховную Раду проект Закона о Государственном бюджете Украины на 2024 год. В тот же день документ был зарегистрирован в парламенте под номером 10000.

Новини.LIVE публикует серию новостей с разбором основных статей проекта главной сметы страны на будущий год.

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В фокусе — бюджет сектора национальной безопасности и обороны

В проекте Государственного бюджета Украины на 2024 год общий ресурс на национальную безопасность и оборону предусмотрен в сумме 1 692 613 млн грн, или 21,6% ВВП, из них:

  • расходы по бюджетным программам Министерства обороны Украины, других субъектов сектора безопасности и обороны — 1 662 613 млн грн (общий фонд — 1 542 797,8 млн грн, специальный фонд — 119 815,2 млн грн);
  • государственные гарантии — до 30 000 млн гривен.

Расходы по общему фонду планируется направить на:

  • денежное обеспечение и заработную плату (с начислениями) — 1 067 380,1 млн грн;
  • горюче-смазочные материалы, материальное и другие виды обеспечения — 61 212,8 млн грн;
  • медикаменты и перевязочные материалы — 1 187,7 млн грн;
  • продукты питания — 30 441,2 млн грн;
  • оплату коммунальных услуг и энергоносителей — 8 440,9 млн грн;
  • создание, закупку, модернизацию и ремонт вооружения и военной (специальной) техники — 311 448,2 млн грн;
  • другие расходы — 62 686,9 млн гривен.

Для обеспечения деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины предусмотрены расходы в сумме 1 875,4 млн грн (общий фонд — 1 875 млн грн, специальный фонд — 0,4 млн грн).

Указанные расходы по общему фонду планируется направить на:

  • оплату труда с начислениями — 1 278,3 млн грн;
  • материально-техническое обеспечение и оплату услуг — 111 млн грн;
  • оплату командировок — 8,1 млн грн;
  • оплату коммунальных услуг и энергоносителей — 16,5 млн грн;
  • фонд оперативно-розыскных действий — 32,5 млн грн;
  • капитальные расходы (приобретение спецтранспорта, спецоборудования для оперативных подразделений, оргтехники, реконструкция зданий) — 428,6 млн гривен.

 

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Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины. Фото: Укринформ

Для Государственного бюро расследований предусмотрены расходы по общему фонду в сумме 3 769,4 млн грн, которые планируется направить, в частности на:

  • оплату труда с начислениями — 3 033,2 млн грн;
  • материально-техническое обеспечение — 170,6 млн грн;
  • оплату услуг — 130,5 млн грн;
  • оплату коммунальных услуг и энергоносителей — 24,2 млн грн;
  • оплату командировок — 34,3 млн грн;
  • капитальные расходы — 335,4 млн гривен.

Для обеспечения деятельности органов прокуратуры предусмотрены расходы в сумме 14 598,3 млн грн (общий фонд — 14 589,1 млн грн, специальный фонд — 9,2 млн гривен).

Указанные расходы общего фонда планируется направить, в частности на:

  • оплату труда с начислениями — 12 973 млн грн;
  • материально-техническое обеспечение — 268,7 млн грн;
  • оплату командировок — 68,4 млн грн;
  • оплату коммунальных услуг и энергоносителей — 331 млн грн;
  • уплату судебного сбора — 370,5 млн грн;
  • оплату услуг — 455,6 млн грн;
  • капитальные расходы — 120 млн гривен.

Для Государственной уголовно-исполнительной службы Украины предусмотрены расходы в сумме 9 537 млн грн (общий фонд — 9281,6 млн грн, специальный фонд — 255,4 млн гривен).

Указанные расходы общего фонда планируется направить, в частности на:

  • оплату труда с начислениями — 7 388,6 млн грн;
  • приобретение медикаментов и перевязочных материалов — 59,8 млн грн;
  • приобретение продуктов питания — 707,7 млн грн;
  • оплату коммунальных услуг и энергоносителей — 913 млн грн;
  • материально-техническое обеспечение — 73,7 млн грн;
  • оплату командировок — 6,2 млн гривен;
  • капитальные расходы — 50,2 млн гривен.

 

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Сотрудник прокуратуры. Фото: google.com

Напомним, запланированные на 2024 год доходы общего фонда государственного бюджета (без учета официальных трансфертов и грантов) составляют 1 560,4 млрд грн, расходы общего фонда государственного бюджета составляют 3 108,2 млрд грн.

В бюджете, в частности, предусмотрено:

  • увеличение финансирования на развитие оборонно-промышленного комплекса в 7 раз до 55,8 млрд грн, а также закупку дронов — 48,1 млрд грн;
  • социальная защита — 468,8 млрд грн (+24,7 млрд грн или 5,6% в сравнении с 2023 годом), в том числе поддержка социально незащищенных слоев населения. В бюджете впервые учтено: социальное сопровождение военнослужащих — 1 млрд грн, воспитание сирот в семьях — 0,5 млрд грн;
  • поддержка ветеранов войны — 14,3 млрд грн (+7,5 млрд грн в сравнении с 2023 годом), в том числе переформатированные подходы к ветеранской политике. В бюджете впервые учтен Институт помощника ветерана — 3,8 млрд грн, пилотный проект по зубопротезированию — 749 млн грн.

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