Де держава візьме гроші для наповнення бюджета в 2024 році

Гривні. Фото: Новини.LIVE

Наступного року держава планує залучити в бюджет 1,732 трильйона гривень. Це приблизно п’ята частина ВВП. Іншими словами, держава має вилучити у вигляді податків і різноманітних зборів кожну п’яту гривню, зароблену всією країною протягом року. Як це вона робитиме?

15 вересня Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради проєкт Закону про Державний бюджет України на 2024 рік. Того ж дня документ був зареєстрований в парламенті під номером 10000.

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В фокусі — джерела надходження коштів до бюджету

В проєкті бюджета на наступний рік чітко прописані всі можливі джерела доходів до державної скарбниці та об’єми коштів, на які може розраховувати держава.

Джерело: проєкт Закону про Державний бюджет України на 2024 рік

Українська держава може розраховувати, зокрема, на кошти з таких джерел :

податок та збір на доходи фізичних осіб — 313 051,3 млн грн, у тому числі: загальний фонд — 216 751,6 млн грн, спеціальний фонд — 96 299,7 млн грн

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податок на прибуток підприємств — 173 500 млн грн

рентна плата — 54 875,8 млн грн:

рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів — 433,2 млн грн

рентна плата за спеціальне використання води — 781,2 млн грн

рентна плата за користування надрами для видобування:

інших корисних копалин загальнодержавного значення — 760,9 млн грн

бурштину — 27,1 млн грн

кам’яного вугілля коксівного та енергетичного — 460,9 млн грн

залізних руд — 2 900,8 млн грн

Рента становить суттєву частку доходів державного бюджета. Фото: google.com

рентна плата за користування надрами для видобування:

нафти — 10 762,5 млн грн

природного газу — 32 973,6 млн грн

газового конденсату — 3 152,5 млн гривень

рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України — 2 234,3 млн грн

рентна плата за транспортування — 388,8 млн грн

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акцизний податок:

з вироблених в Україні підакцизних товарів — 98 798,9 млн грн

з ввезених на митну територію України підакцизних товарів — 96 471 млн грн

податок на додану вартість — 753 300 млн грн

ввізне мито — 44 411 млн грн

частина чистого прибутку та дивіденди — 66 097,6 млн грн, у тому числі: загальний фонд — 64 653,9 млн грн, спеціальний фонд — 1 443,7 млн грн

кошти, що перераховуються Національним банком України — 17 700 млн грн

плата за ліцензії у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор і за ліцензії на випуск та проведення лотерей — 1 047,5 млн грн

Впорядкування ринку азартних ігор приносить державі дохід. Фото: google.com

плата за надання державних гарантій та кредитів (позик), залучених державою — 827,9 млн грн, плата за користування кредитами (позиками), залученими державою — 4 493,9 млн грн

власні надходження бюджетних установ — 46 928,8 млн грн.

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Нагадаємо, в державному бюджеті України на 2024 рік передбачено, зокрема, показник валового внутрішнього продукту на рівні 7 824,8 млрд грн. Через державний бюджет передбачено перерозподіл 22,1% ВВП, або 1 732,2 млрд грн. З цієї суми доходи загального фонду бюджета прогнозуються на рівні 1 560,4 млрд грн, спеціального фонду — 171,8 млрд грн.