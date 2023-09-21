Где государство возьмет деньги для наполнения бюджета в 2024 году

Гривни. Фото: Новини.LIVE

В следующем году государство планирует привлечь в бюджет 1,732 триллиона гривен. Это примерно пятая часть ВВП. Другими словами, государство должно изъять в виде налогов и всевозможных сборов каждую пятую гривну, заработанную всей страной в течение года. Как это она будет делать?

15 сентября Кабинет Министров представил в Верховную Раду проект Закона о Государственном бюджете Украины на 2024 год. В тот же день документ был зарегистрирован в парламенте под номером 10000.

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В фокусе — источники поступления средств в бюджет

В проекте бюджета на следующий год четко прописаны все возможные источники доходов в государственную казну и объем средств, на которые может рассчитывать государство.

Источник: проект Закона о Государственном бюджете Украины на 2024 год

Украинское государство может рассчитывать, в частности, на средства из следующих источников :

налог и сбор на доходы физических лиц — 313 051,3 млн грн, в том числе: общий фонд — 216 751,6 млн грн, специальный фонд — 96 299,7 млн грн

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налог на прибыль предприятий — 173 500 млн грн

рентная плата — 54 875,8 млн грн:

рентная плата за специальное использование лесных ресурсов — 433,2 млн грн

рентная плата за специальное использование воды — 781,2 млн грн

рентная плата за пользование недрами для добычи:

других полезных ископаемых общегосударственного значения — 760,9 млн грн

янтаря — 27,1 млн грн

каменного угля коксующегося и энергетического — 460,9 млн грн

железных руд — 2 900,8 млн грн

Рента составляет значительную долю доходов государственного бюджета. Фото: google.com

рентная плата за пользование недрами для добычи:

нефти — 10 762,5 млн грн

природного газа — 32 973,6 млн грн

газового конденсата — 3 152,5 млн гривен

рентная плата за пользование радиочастотным ресурсом Украины — 2 234,3 млн грн

рентная плата за транспортировку — 388,8 млн грн

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акцизный налог:

с произведенных в Украине подакцизных товаров — 98 798,9 млн грн

с ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров — 96 471 млн грн

налог на добавленную стоимость — 753 300 млн грн

ввозная пошлина — 44 411 млн грн

часть чистой прибыли и дивиденды — 66 097,6 млн грн, в том числе: общий фонд — 64 653,9 млн грн, специальный фонд — 1 443,7 млн грн

средства, перечисляемые Национальным банком Украины — 17 700 млн грн

плата за лицензии в сфере деятельности по организации и проведению азартных игр и за лицензии на выпуск и проведение лотерей — 1 047,5 млн грн

Урегулирование рынка азартных игр приносит государству доход. Фото: google.com

плата за предоставление государственных гарантий и кредитов (ссуд), привлеченных государством — 827,9 млн грн, плата за пользование кредитами (ссудами), привлеченными государством — 4 493,9 млн грн

собственные поступления бюджетных учреждений — 46 928,8 млн грн.

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Напомним, в государственном бюджете Украины на 2024 год предусмотрен, в частности, показатель валового внутреннего продукта на уровне 7824,8 млрд грн. Через государственный бюджет предусмотрено перераспределение 22,1% ВВП, или 1732,2 млрд грн. Из этой суммы доходы общего фонда бюджета прогнозируются на уровне 1560,4 млрд грн, специального фонда — 171,8 млрд грн.