Карта поляка — як українцям отримати документ і які пільги він дає

Вокзал у Польщі. Фото: Bloomberg

Українці, які виїхали до Польщі мають можливість отримати документ, який розширить їхні можливості у цій країні. Йдеться про карту поляка, яку можна отримати за певних умов.

Про те, як українцям отримати карту поляка, розповів юрист Олександр Федорцов.

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Які переваги дає карта поляка

Карта поляка свідчить про вашу належність до польського народу і надає вам право на ряд пільг. Крім того, вона дозволяє скористатися такими перевагами:

легально працювати без дозволу на роботу;

доступна медицина;

можливість отримувати стипендії, допомоги та інші соціальні виплати;

перебувати у Польщі без візи;

допомога в пошуку роботи, житла та адаптації до життя в Польщі;

безоплатне навчання в польських державних вузах на денній формі навчання.

Як отримати карту поляка

Карту поляка можна отримати за певних умов, які визначені законодавством Польщі. Для цього у відповідне воєводство потрібно подати наступні документи:

Заява на отримання карти поляка.

Документ, що підтверджує польське походження (наприклад, свідоцтво про народження предка, довідка з архіву).

Документ, що підтверджує знання польської мови на рівні не нижче B1 (сертифікат про складання іспиту з польської мови).

Фотографії.

Документ, що підтверджує сплату консульського збору.

Проте, перед поданням документів потрібно переконатися, що ви відповідаєте певним вимогам. А саме:

у вас немає польського паспорта, посвідки на проживання чи ПМП на території Польщі;

можете пояснити зв’язок з польською нацією (маєте базові знання історії, культури, традицій, мови тощо);

маєте родичів-поляків або займаєтеся активною діяльністю польської нацменшини в Україні не менш ніж три роки;

предки-поляки не були репатрійовані за угодами 1944-1957 років між Польщею та союзними республіками.

Що ще треба знати

Нагадаємо, результати нещодавнього опитування, проведеного з ініціативи Управління Верховного комісара ООН з прав людини на початку цього року, показують, що лише 65% українських біженців наразі розглядають можливість повернення додому. Ще навесні 2023 року про свій намір повернутися заявили 77% опитаних.

Ми також писали, що Польща не планує активно заохочувати чи перешкоджати поверненню біженців з України, які тимчасово перебувають у її межах. Країна залишатиметься нейтральною в цьому питанні, а вирішити для себе, чи залишатися, чи ні, мають самі громадяни.