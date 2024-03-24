Карта поляка — як українцям отримати документ і які пільги він дає

Біженці за кордоном — як українцям отримати карту поляка
Українці, які виїхали до Польщі мають можливість отримати документ, який розширить їхні можливості у цій країні. Йдеться про карту поляка, яку можна отримати за певних умов.
Про те, як українцям отримати карту поляка, розповів юрист Олександр Федорцов.
Які переваги дає карта поляка
Карта поляка свідчить про вашу належність до польського народу і надає вам право на ряд пільг. Крім того, вона дозволяє скористатися такими перевагами:
- легально працювати без дозволу на роботу;
- доступна медицина;
- можливість отримувати стипендії, допомоги та інші соціальні виплати;
- перебувати у Польщі без візи;
- допомога в пошуку роботи, житла та адаптації до життя в Польщі;
- безоплатне навчання в польських державних вузах на денній формі навчання.
Як отримати карту поляка
Карту поляка можна отримати за певних умов, які визначені законодавством Польщі. Для цього у відповідне воєводство потрібно подати наступні документи:
- Заява на отримання карти поляка.
- Документ, що підтверджує польське походження (наприклад, свідоцтво про народження предка, довідка з архіву).
- Документ, що підтверджує знання польської мови на рівні не нижче B1 (сертифікат про складання іспиту з польської мови).
- Фотографії.
- Документ, що підтверджує сплату консульського збору.
Проте, перед поданням документів потрібно переконатися, що ви відповідаєте певним вимогам. А саме:
- у вас немає польського паспорта, посвідки на проживання чи ПМП на території Польщі;
- можете пояснити зв’язок з польською нацією (маєте базові знання історії, культури, традицій, мови тощо);
- маєте родичів-поляків або займаєтеся активною діяльністю польської нацменшини в Україні не менш ніж три роки;
- предки-поляки не були репатрійовані за угодами 1944-1957 років між Польщею та союзними республіками.
Що ще треба знати
Нагадаємо, результати нещодавнього опитування, проведеного з ініціативи Управління Верховного комісара ООН з прав людини на початку цього року, показують, що лише 65% українських біженців наразі розглядають можливість повернення додому. Ще навесні 2023 року про свій намір повернутися заявили 77% опитаних.
Ми також писали, що Польща не планує активно заохочувати чи перешкоджати поверненню біженців з України, які тимчасово перебувають у її межах. Країна залишатиметься нейтральною в цьому питанні, а вирішити для себе, чи залишатися, чи ні, мають самі громадяни.
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