Карта поляка – как украинцам получить документ и какие льготы он дает

Беженцы за границей — как украинцам получить карту поляка
Украинцы, выехавшие в Польшу, имеют возможность получить документ, который расширит их возможности в этой стране. Речь идет о карте поляка, которую можно получить при определенных условиях.
О том, как украинцам получить карту поляка, рассказал юрист Александр Федорцов.
Какие преимущества дает карта поляка
Карта поляка свидетельствует о вашей принадлежности к польскому народу и дает вам право на ряд льгот. Кроме того, она позволяет воспользоваться следующими преимуществами:
- легально работать без разрешения на работу;
- доступная медицина;
- возможность получать стипендии, пособия и другие социальные выплаты;
- находиться в Польше без визы;
- помощь в поиске работы, жилья и адаптации к жизни в Польше;
- безвозмездное обучение в польских государственных вузах на дневной форме обучения.
Как получить карту поляка
Карту поляка можно получить при определенных условиях, определенных законодательством Польши. Для этого в соответствующее воеводство необходимо подать следующие документы:
- Заявление на получение карты поляка.
- Документ, подтверждающий польское происхождение (например, свидетельство о рождении предка, справка из архива).
- Документ, подтверждающий знание польского языка на уровне не ниже B1 (сертификат о сдаче экзамена по польскому языку).
- Фотографии.
- Документ, подтверждающий уплату консульского сбора.
Однако перед подачей документов необходимо убедиться, что вы отвечаете определенным требованиям. А именно:
- у вас нет польского паспорта, вида на жительство или ПМЖ на территории Польши;
- можете объяснить связь с польской нацией (имеете базовые знания истории, культуры, традиций, языка и т.п.);
- имеете родственников-поляков или занимаетесь активной деятельностью польского нацменьшинства в Украине не менее трех лет;
- предки-поляки не были репатриированы по соглашениям 1944-1957 годов между Польшей и союзными республиками.
Что еще нужно знать
Напомним, результаты недавнего опроса, проведенного по инициативе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в начале этого года, показывают, что только 65% украинских беженцев рассматривают возможность возвращения домой. Еще весной 2023 о своем намерении вернуться заявили 77% опрошенных.
Мы также писали, что Польша не планирует активно поощрять или препятствовать возвращению беженцев из Украины, временно находящихся в ее пределах. Страна будет оставаться нейтральной в этом вопросе, а решить для себя, оставаться или нет должны сами граждане.
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