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Беженцы за границей — как украинцам получить карту поляка

24 марта 2024 11:18
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Карта поляка – как украинцам получить документ и какие льготы он дает
Вокзал в Польше. Фото: Bloomberg
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Украинцы, выехавшие в Польшу, имеют возможность получить документ, который расширит их возможности в этой стране. Речь идет о карте поляка, которую можно получить при определенных условиях.

О том, как украинцам получить карту поляка, рассказал юрист Александр Федорцов.

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Какие преимущества дает карта поляка

Карта поляка свидетельствует о вашей принадлежности к польскому народу и дает вам право на ряд льгот. Кроме того, она позволяет воспользоваться следующими преимуществами:

  • легально работать без разрешения на работу;
  • доступная медицина;
  • возможность получать стипендии, пособия и другие социальные выплаты;
  • находиться в Польше без визы;
  • помощь в поиске работы, жилья и адаптации к жизни в Польше;
  • безвозмездное обучение в польских государственных вузах на дневной форме обучения.

Как получить карту поляка

Карту поляка можно получить при определенных условиях, определенных законодательством Польши. Для этого в соответствующее воеводство необходимо подать следующие документы:

  • Заявление на получение карты поляка.
  • Документ, подтверждающий польское происхождение (например, свидетельство о рождении предка, справка из архива).
  • Документ, подтверждающий знание польского языка на уровне не ниже B1 (сертификат о сдаче экзамена по польскому языку).
  • Фотографии.
  • Документ, подтверждающий уплату консульского сбора.

Однако перед подачей документов необходимо убедиться, что вы отвечаете определенным требованиям. А именно:

  • у вас нет польского паспорта, вида на жительство или ПМЖ на территории Польши;
  • можете объяснить связь с польской нацией (имеете базовые знания истории, культуры, традиций, языка и т.п.);
  • имеете родственников-поляков или занимаетесь активной деятельностью польского нацменьшинства в Украине не менее трех лет;
  • предки-поляки не были репатриированы по соглашениям 1944-1957 годов между Польшей и союзными республиками.

Что еще нужно знать

Напомним, результаты недавнего опроса, проведенного по инициативе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в начале этого года, показывают, что только 65% украинских беженцев рассматривают возможность возвращения домой. Еще весной 2023 о своем намерении вернуться заявили 77% опрошенных.

Мы также писали, что Польша не планирует активно поощрять или препятствовать возвращению беженцев из Украины, временно находящихся в ее пределах. Страна будет оставаться нейтральной в этом вопросе, а решить для себя, оставаться или нет должны сами граждане.

Польша
беженцы
переселенцы
война в Украине
війна

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