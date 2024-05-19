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Благодійна пенсія — скільки можна отримати в Україні

19 травня 2024 11:53
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Як отримати благодійну пенсію в Україні — деталі від ПФУ
Літній чоловік. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Окрім державних пенсійних виплат, пенсіонери мають можливість отримувати додаткові кошти у вигляді пожертв від фізичних та юридичних осіб. Ці внески відомі як благодійна пенсія.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Хто може отримати благодійну пенсію та яку суму

Пенсіонери можуть отримувати благодійну пенсію у вигляді пожертв від фізичних чи юридичних осіб. Ці благодійні внески зараховуються до виплатних документів протягом місяця з дня їх отримання.

Як зазначається в інформації ПФУ, ці питання регулюються ст. 72-1 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" та Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення механізму участі у загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванні", який набув чинності у грудні 2022 року.

Згідно з встановленим законодавством, зі сплаченої на окремий рахунок Пенсійного фонду України благодійної пожертви 70% суми виплачується пенсіонеру, а 30% спрямовується до бюджету ПФУ для використання як фінансового ресурсу на виплату пенсій.

Тобто, якщо сума пожертви становить 5000 гривень, пенсіонер отримує з них 3500 гривень до основної пенсії відповідно до графіка виплат.

Що ще варто знати

Нагадаємо, державний "Ощадбанк" оновив правила для клієнтів, які отримують пенсії на картки фінустанови. Фахівці звернулись до своїх клієнтів із важливим роз’ясненням щодо поновлення заблокованих виплат.

Ми також писали, що станом на 1 травня 2024 року в Україні зросла кількість пенсіонерів. За даними Пенсійного фонду України, їхнє число склало 10,159 млн осіб, що на 4 тисячі більше, ніж у попередньому місяці. Відомо, що пенсійні виплати через банківські рахунки отримують 8,082 млн українців.

виплати
пенсії
ПФУ
пенсіонери
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