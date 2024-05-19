Как получить благотворительную пенсию в Украине — детали от ПФУ

Пожилой человек. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Кроме государственных пенсионных выплат, у пенсионеров есть возможность получать дополнительные средства в виде пожертвований от физических и юридических лиц. Эти взносы известны как благотворительная пенсия.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Кто может получить благотворительную пенсию и какую сумму

Пенсионеры могут получать благотворительную пенсию посредством пожертвований от физических или юридических лиц. Эти благотворительные взносы относят к выплатным документам в течение месяца со дня их получения.

Как отмечается в информации ПФУ, эти вопросы регулируются ст. 72-1 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины об упрощении механизма участия в общеобязательном государственном пенсионном страховании", который вступил в силу в декабре 2022 года.

Согласно установленному законодательству, из уплаченной на отдельный счет Пенсионного фонда Украины благотворительного пожертвования 70% суммы выплачивается пенсионеру, а 30% направляется в бюджет ПФУ для использования в качестве финансового ресурса на выплату пенсий.

То есть если сумма пожертвования составляет 5 000 гривен, пенсионер получает из них 3 500 гривен к основной пенсии в соответствии с графиком выплат.

Что еще стоит знать

Напомним, государственный "Ощадбанк" обновил правила для клиентов, получающих пенсии на карточки финучреждения. Специалисты обратились к своим клиентам с важным разъяснением о возобновлении заблокированных выплат.

Мы также писали, что на 1 мая 2024 года в Украине выросло количество пенсионеров. По данным Пенсионного фонда Украины, их число составило 10,159 млн человек, что на 4 тысячи больше, чем в предыдущем месяце. Известно, что пенсионные выплаты через банковские счета получают 8,082 млн украинцев.