Блекаут не загроза — у "Дії" з’явиться корисна послуга

Жінка заходить у додаток "Дія". Фото: diia.gov.ua

Україна активно готується до зими та можливих проблем з електропостачанням, оскільки існує загроза повторних обстрілів Росією. Саме тому в додаток "Дія" планують додати мапу банків, які працюють в період блекауту.

Про це повідомляє голова Національного банку Андрій Пишний.

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Так, планується створення системи з відображенням адрес банківських відділень мережі Power Banking, які будуть працювати під час блекаутів завдяки генераторам та супутниковому зв’язку.

"Якщо Національний банк змушений буде через блекаут активувати мережу, вона працюватиме як загальнонаціональна, незалежно від того, клієнтом якого банку ви є. Всі відділення функціонуватимуть ніби один системний банк", — зазначив Пишний.

Саме тому НБУ планує чимнайшвидшу інтеграцію системи з "Дією", щоб користувачі могли отримати необхідну інформацію та знайти найближчий банк в будь-який час.

У єдиній мережі Power Banking об'єднано 53% всіх фінансових установ, що становить 2 430 відділень. Інформацію про це можна знайти на табличці біля входу в банк.

Нагадаємо, що в "Дії" додали карту з пунктами незламності. Тепер українці всього за кілька кліків зможуть знайти найближчий пункт і прокласти до нього зручний маршрут.