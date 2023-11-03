Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Блекаут не загроза — у "Дії" з’явиться корисна послуга arrow

Блекаут не загроза — у "Дії" з’явиться корисна послуга

3 листопада 2023 03:13
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Блекаут не загроза — у "Дії" з’явиться корисна послуга
Жінка заходить у додаток "Дія". Фото: diia.gov.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Україна активно готується до зими та можливих проблем з електропостачанням, оскільки існує загроза повторних обстрілів Росією. Саме тому в додаток "Дія" планують додати мапу банків, які працюють в період блекауту. 

Про це повідомляє голова Національного банку Андрій Пишний.

Читайте також:

Що відомо про нову послугу в "Дії" від НБУ

Так, планується створення системи з відображенням адрес банківських відділень мережі Power Banking, які будуть працювати під час блекаутів завдяки генераторам та супутниковому зв’язку.

"Якщо Національний банк змушений буде через блекаут активувати мережу, вона працюватиме як загальнонаціональна, незалежно від того, клієнтом якого банку ви є. Всі відділення функціонуватимуть ніби один системний банк", — зазначив Пишний.

Саме тому НБУ планує чимнайшвидшу інтеграцію системи з "Дією", щоб користувачі могли отримати необхідну інформацію та знайти найближчий банк в будь-який час.

У єдиній мережі Power Banking об'єднано 53% всіх фінансових установ, що становить 2 430 відділень. Інформацію про це можна знайти на табличці біля входу в банк.

Нагадаємо, що в "Дії" додали карту з пунктами незламності. Тепер українці всього за кілька кліків зможуть знайти найближчий пункт і прокласти до нього зручний маршрут.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня - 80x80

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Новина з відео

17:21 У львівській церкві св. Андрія скасували всі заходи через скандал із кліпом Жадана та Соловій

Актуальне по темі