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Блекаут не угроза — в "Дії" появится полезная услуга

3 ноября 2023 03:13
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Блекаут не угроза — в "Дії" появится полезная услуга
Женщина заходит в приложение "Дія". Фото: diia.gov.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Украина активно готовится к зиме и возможным проблемам с электроснабжением, поскольку существует угроза повторных обстрелов Россией. Именно поэтому в приложение "Дія" планируют добавить карту банков, работающих в период блекаута. 

Об этом сообщает глава Национального банка Андрей Пышный.

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Планируется создание системы с отображением адресов банковских отделений сети Power Banking, которые будут работать во время блекаутов благодаря генераторам и спутниковой связи.

"Если Национальный банк вынужден будет через блекаут активировать сеть, она будет работать как общенациональная, независимо от того, клиентом какого банка вы являетесь. Все отделения будут функционировать как один системный банк", — отметил Пышный.

Именно поэтому НБУ планирует скорейшую интеграцию системы с "Дією", чтобы пользователи могли получить необходимую информацию и найти ближайший банк в любое время.

В единой сети Power Banking объединены 53% всех финансовых учреждений, что составляет 2 430 отделений. Информацию об этом можно найти на табличке у входа в банк.

Напомним, что в "Дії" добавили карту с пунктами несокрушимости. Теперь украинцы всего в нескольких кликах смогут найти ближайший пункт и проложить к нему удобный маршрут.

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