Через блокаду кордону ЗСУ втратили мільярди гривень — про які суми йдеться

Черги на кордоні. Фото: PAP

Україна недоотримала 7,7 мільярда гривень через страйки польських фермерів, які продовжують блокувати усі пункти пропуску. Ці кошти мали йти до державного бюджету для фінансування Збройних сил, адже вони спрямовуються на оборону під час повномасштабної війни з Росією.

Про це йдеться у звіті Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради України (ВРУ) з питань економічної безпеки, який опублікував перший заступник голови парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

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"Поки дам лише одну цифру: розрахункові недонадходження митних платежів через блокування польськими протестувальниками автомобільних шляхів під’їзду до пунктів пропуску на кордоні — 7,7 млрд грн", — повідомив нардеп.

Як зазначається у митному дайджесті, фактично у лютому було зібрано 39,8 млрд грн митних платежів, тоді як у січні цей показник становив 47,3 млрд грн.

Джерело: Митний дайджест

У документі сказано, що основним джерелом наповнення державного бюджету від митних платежів є податок на додану вартість (ПДВ) з імпортованих товарів. Цей імпортний ПДВ повністю зараховується до загального фонду державного бюджету, що означає, що весь обсяг цих коштів спрямовується на підтримку обороноздатності держави. З початку 2024 року акцизний податок також повністю спрямовується до загального фонду державного бюджету.

"Мита — загальний фонд держбюджету за єдиним винятком. Таким чином, блокування кордону негативно впливає не лише на ділову активність бізнесу, а й звужує можливості фінансування оборони України внаслідок недонадходження митних платежів", — йдеться у звіті.

Що ще треба знати

Нагадаємо, Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) закликала українську владу втрутитися у ситуацію, яка відбувається на польському кордоні. Зокрема, вона просить створити окрему чергу для швидкопсувних, військових та гуманітарних вантажів, а також палива.

Ми також писали, що польські фермери у середу, 20 березня, обіцяють провести сотні протестів та заблокувати дороги. Існує загроза транспортного колапсу у понад 500 населених пунктах.