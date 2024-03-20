Из-за блокады границы ВСУ потеряли миллиарды гривен — о каких суммах идет речь

Очереди на границе. Фото: PAP

Украина недополучила 7,7 миллиарда гривен из-за забастовки польских фермеров, которые продолжают блокировать все пункты пропуска. Эти средства должны были идти в государственный бюджет для финансирования Вооруженных сил, ведь они направляются на оборону во время полномасштабной войны с Россией.

Об этом говорится в отчете Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады Украины (ВРУ) по экономической безопасности, который опубликовал первый заместитель председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

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"Пока дам только одну цифру: расчетные недопоступления таможенных платежей из-за блокирования польскими протестующими автомобильных путей подъезда к пунктам пропуска на границе — 7,7 млрд грн", — сообщил нардеп.

Как отмечается в таможенном дайджесте, фактически в феврале было собрано 39,8 млрд грн таможенных платежей, в то время как в январе этот показатель составил 47,3 млрд грн.

Источник: Таможенный дайджест

В документе говорится, что основным источником наполнения государственного бюджета от таможенных платежей является налог на добавленную стоимость (НДС) с импортируемых товаров. Этот импортный НДС полностью засчитывается в общий фонд государственного бюджета, что означает, что весь объем этих средств направляется на поддержку обороноспособности государства. С начала 2024 акцизный налог также полностью направляется в общий фонд государственного бюджета.

"Пошлины — общий фонд госбюджета за единственным исключением. Таким образом, блокирование границы негативно влияет не только на деловую активность бизнеса, но и сужает возможности финансирования обороны Украины вследствие недопоступления таможенных платежей", — говорится в отчете.

Что еще нужно знать

Напомним, Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) призвала украинские власти вмешаться в ситуацию, происходящую на польской границе. В частности, она просит создать отдельную очередь для скоропортящихся, военных и гуманитарных грузов, а также топлива.

Мы также писали, что польские фермеры в среду, 20 марта, обещают провести сотни протестов и заблокировать дороги. Существует угроза транспортного коллапса более чем в 500 населенных пунктах.