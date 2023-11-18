Болгарія ліквідує лазівку у санкціях, яка принесла Кремлю мільярд євро, — ЗМІ

Санкції проти Росії. Фото: Global Look Press

Болгарія вирішила раніше запланованого припинити звільнення від європейських санкцій проти Росії, скоротивши термін на пів року. Рішення Болгарії пов'язане з тим, що завдяки цьому виключенню Росія заробила додатковий мільярд євро на війну в Україні.

Про це пише Politico.

Читайте також:

Болгарія ліквідує лазівку у санкціях проти РФ

Видання повідомляється, що Болгарія дозволила безлічі барелів російської нафти в'їжджати на її територію для обробки на заводі, що належить Росії, звідки нафтопродукти потім вирушали за кордон, включаючи країни ЄС.

Це стало можливим, оскільки Болгарія одержала виняток від заборони ЄС на морський імпорт російської нафти. Цей крок було здійснено для запобігання дефіциту енергоресурсів у країні. Тепер уряд заявляє, що припинить цей виняток із 1 березня, а не з 31 жовтня, як було заплановано раніше.

Міністр фінансів Болгарії Асен Василев, який особисто брав участь у переговорах щодо цього виключення у Брюсселі минулого року, запевняє, що нова дата закінчення звільнення від санкцій не призведе до потрясінь на внутрішньому ринку палива.

Василев також висловив підтримку припиненню експортних квот із нафтопереробного заводу, що належить "Лукойлу", з 1 січня, щоб зменшити фінансові потоки до Росії.

Нагадаємо, що в США оголосили про нові санкції проти сербських політиків і понад десяток компаній, які підтримують збройну агресію Росії. Санкції введені у відповідь на шкідливу зовнішню діяльність російського уряду, а також на мир, безпеку, політичну стабільність або територіальну цілісність України, що підриває мир.