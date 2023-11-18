Болгария ликвидирует лазейку в санкциях, которая принесла Кремлю миллиард евро, — СМИ

Санкции против России. Фото: Global Look Press

Болгария решила ранее запланированного прекратить освобождение от европейских санкций против России, сократив срок на полгода. Решение Болгарии связано с тем, что благодаря этому исключению Россия заработала дополнительный миллиард евро на войну в Украине.

Об этом пишет Politico.

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Издание сообщается, что Болгария позволила множеству баррелей российской нефти въезжать на ее территорию для обработки на заводе, принадлежащем России, откуда нефтепродукты затем отправлялись за рубеж, включая страны ЕС.

Это стало возможным, так как Болгария получила исключение от запрета ЕС на морской импорт российской нефти. Этот шаг был предпринят для предотвращения дефицита энергоресурсов в стране. Теперь правительство заявляет, что прекратит это исключение с 1 марта, а не с 31 октября, как было запланировано ранее.

Министр финансов Болгарии Асен Василев, который лично участвовал в переговорах по этому исключению в Брюсселе в прошлом году, уверяет, что новая дата окончания освобождения от санкций не приведет к потрясениям на внутреннем рынке топлива.

Василев также выразил поддержку прекращению экспортных квот с нефтеперерабатывающего завода, принадлежащего "Лукойлу", с 1 января, чтобы уменьшить финансовые потоки в Россию.

Напомним, что в США объявили о новых санкциях против сербских политиков и более десятка компаний, поддерживающих вооруженную агрессию России. Санкции введены в ответ на вредную внешнюю деятельность российского правительства, а также на подрывающую мир, безопасность, политическую стабильность или территориальную целостность Украины.