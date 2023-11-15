Болгарія почала стягувати додатковий податок на транзит російського газу

Працівник біля газового трубопроводу. Фото: depositphotos

Болгарія очікує на отримання надходження від нового податку на імпорт і транзит трубопровідного природного газу з Росії. Водночас уряд країни збентежений, чи має намір платити РФ.

Про це повідомляє Bloomberg.

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За словами міністра фінансів Болгарії Ассена Василєва, уряд у Софії очікує отримати перші щомісячні виплати збору вже протягом наступних десяти днів. Чи зможе Болгарія досягти цих цілей, поки що невідомо. Угорщина, яка залежить від російського газу, що транзитується через Болгарію, заявила, що цей захід є незаконним, і вимагає, щоб Європейський Союз провів розслідування. Сербія та Північна Македонія також висловили стурбованість.

Водночас в Росії поки ніяк не прокоментували нововведення і не відповіли, чи мають намір платити, що викликає сумніви щодо ефективності цього заходу.

Зазначається, що податок встановлений у розмірі 11 доларів за мегават-годину, покликаний збільшити надходження та обмежити здатність Росії фінансувати свою війну в Україні. Якщо ж РФ відмовиться платити, то Болгарія заблокує або відкличе активи компаній, які не платять.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ з'ясували, що надходження до бюджету Російської Федерації від газу та нафти у жовтні подвоїлися, порівняно з вереснем. Цінова стеля, введена країнами G7, за фактом не дотримується.