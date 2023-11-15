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Болгария начала взимать дополнительный налог на транзит российского газа

15 ноября 2023 11:40
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Болгария начала взимать дополнительный налог на транзит российского газа
Работник возле газового трубопровода. Фото: depositphotos
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Болгария ожидает на получение поступления от нового налога на импорт и транзит трубопроводного газа из России. В то же время правительство страны смущено, намерено ли платить РФ.

Об этом сообщает Bloomberg.

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По словам министра финансов Болгарии Ассена Василева, правительство в Софии ожидает получить первые ежемесячные выплаты сбора уже в течение следующих десяти дней. Сможет ли Болгария достичь этих целей, пока неизвестно. Венгрия, которая зависит от транзитируемого через Болгарию российского газа, заявила, что эта мера является незаконной, и требует, чтобы Европейский Союз провел расследование. Сербия и Северная Македония также выразили обеспокоенность.

В то же время в России пока никак не прокомментировали нововведения и не ответили, намерены ли платить, что вызывает сомнения в эффективности этого мероприятия.

Отмечается, что налог установлен в размере 11 долларов за мегаватт-час, призванный увеличить поступление и ограничить способность России финансировать свою войну в Украине. Если же РФ откажется платить, то Болгария заблокирует или отзовет активы не платящих компаний.

Напомним, недавно СМИ выяснили, что поступления в бюджет Российской Федерации от газа и нефти в октябре удвоились по сравнению с сентябрем. Ценовой потолок, введенный странами G7, по факту не следует.

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