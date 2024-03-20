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Борги за комуналку — категорії громадян, яких обійдуть санкції

20 березня 2024 22:55
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Борги за послуги ЖКГ — відомо, яких категорій громадян не торкнеться покарання
Гроші та комунальні рахунки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Українців цьогоріч продовжують позбавляти доступу до електропостачання за борги у рамках урядової постанови. Відомо категорії громадян, яких не торкнуться відповідні санкції.

Про це йдеться на порталі уряду.

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Згідно з постановою уряду, постачальники мають право відключати побутових споживачів, які мають заборгованість за електроенергію. Мораторій цьогоріч більше не поширюється на всю Україну.

Відключення від електроенергії можливе за наступних умов:

  • сума боргу за послугу більша за 3 тис. грн;
  • оплата рахунків не здійснювалася щонайменше два місяці.

Заборона на відключення залишилась для окупованих територій, де ведуться активні бойові дії, а також для окремих категорій громадян. Зокрема, якщо внаслідок атак нерухомість споживачів було пошкоджено. У таких випадках громадяни мають повідомляти про це постачальників електроенергії.

При цьому, навіть за наявності заборгованості, не позбавлятимуть електропостачання кількох категорій споживачів. А саме:

  • ті, хто має в родині троє і більше прийомних дітей;
  • дитячі будинки сімейного типу;
  • жителів квартир, здоров’я і життєдіяльність якого залежать від медичної техніки;
  • багатодітних родин;
  • людей з інвалідністю першої та другої групи;
  • є потреба в догляді за дітьми з інвалідністю чи за громадянами, які отримали каліцтва в дитинстві.

Як відновити надання послуги та скільки це коштує

За словами експерта Олега Попенка, для того, щоб відновити подачу електроенергії до будинків та квартир, боржники з числа клієнтів спочатку мають погасити суму боргу, після чого заплатити за послугу з відключення/підключення електроустановки, зокрема, в західних областях постачальники оцінюють таку послугу у 322 та 373 грн відповідно.

"Загальна сума становитиме 695,4 грн, якщо роботи проводяться в електролічильнику на комутаційному апараті, та 705,10 грн/1428,60 грн (всього 2133,7 грн), якщо роботи передбачені на повітряній лінії", — наголосив експерт, закликавши не доводити ситуацію до відключення послуги.

Що ще варто знати

Нагадаємо, фахівці наголошують, що грошей у секторі енергетики не вистачає. Для відновлення знищеного обстрілами Росії обладнання та підстанції залучаються кошти з бюджету України та від міжнародних партнерів.

Також ми писали, що в Україні деякі постачальники оновлять тарифи на електричну енергію для однієї категорії споживачів. Зміни відбудуться з 1 квітня 2024 року.

тарифи
комунальні послуги
ЖКГ
борги
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