Долги за услуги ЖКХ — известно, какие категории граждан не коснется наказание

Деньги и счета. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцев в этом году продолжают лишать доступа к электроснабжению за долги в рамках правительственного постановления. Известны категории граждан, которых не коснутся соответствующие санкции.

Об этом говорится на портале правительства.

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Согласно постановлению правительства, поставщики вправе отключать бытовых потребителей, имеющих задолженность за электроэнергию. Мораторий в этом году больше не распространяется на всю Украину.

Отключение от электроэнергии возможно при следующих условиях:

сумма долга за услугу более 3 тыс. грн;

оплата счетов не производилась минимум два месяца.

Запрет на отключение остался для оккупированных территорий, где ведутся активные боевые действия, а также для отдельных категорий граждан. В частности, если в результате атак недвижимость потребителей была повреждена. В таких случаях граждане должны уведомлять об этом поставщиков электроэнергии.

При этом даже при наличии задолженности не будут лишать электроснабжения нескольких категорий потребителей. А именно:

тех, кто имеет в семье трое и более приемных детей;

детские дома семейного типа;

жителей квартир, здоровье и жизнедеятельность которых зависят от медицинской техники;

многодетных семей;

людей с инвалидностью первой и второй группы;

есть потребность в уходе за детьми с инвалидностью или за гражданами, получившими увечья в детстве.

Как восстановить предоставление услуги и сколько это стоит

По словам эксперта Олега Попенко, для того чтобы возобновить подачу электроэнергии в дома и квартиры, должники из числа клиентов сначала должны погасить сумму долга, после чего заплатить услугу по отключению/подключению электроустановки, в частности, в западных областях поставщики оценивают такую услугу в 322 и 373 грн соответственно.

"Общая сумма будет составлять 695,4 грн, если работы проводятся в электросчетчике на коммутационном аппарате, и 705,10 грн/1428,60 грн (всего 2133,7 грн), если работы предусмотрены на воздушной линии", —подчеркнул эксперт, призвав не доводить ситуацию до отключения услуги.

Что еще стоит знать

Напомним, специалисты отмечают, что денег в секторе энергетики не хватает. Для восстановления уничтоженного обстрелами России оборудования и подстанции привлекаются средства из бюджета и международных партнеров.

Также мы писали, что в Украине некоторые поставщики обновят тарифы на электроэнергию для одной категории потребителей. Изменения произойдут с 1 апреля 2024 года.