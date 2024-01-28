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Борги за світло — у Міненерго розповіли, де найбільша заборгованість за електропостачання

28 січня 2024 17:54
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Борги за електроенергію — в яких областях України винні найбільше грошей за світло
Гроші та платіжки на столі. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

В Україні споживачі електроенергії почали зловживати можливістю не платити за світло. Найбільше боржників наразі у регіонах, які не мали системного впливу бойових дій, наприклад, у Чернівецькій області.

Про це розповів міністр енергетики України Герман Галущенко в етері телемарафону "Єдині новини".

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За словами очільника Міненерго, Чернівецька область заборгувала вже понад 1 мільярд гривень.

"Але коли в 2023 році згадана область має борг більше мільярда гривень, тоді є питання. Чому не платять?", — сказав Герман Галущенко. 

На його думку, мораторій, запроваджений на початку повномасштабного вторгнення, був правильний. Проте його почали використовувати на свою користь, а саме зловживати та не платити за комунальні послуги, розуміючи, що не буде відключень.

Галущенко додав, що від рівня сплати залежить і швидкість відновлення української енергомережі, яка зазнала ударів російської армії.

Скасування мораторію на стягнення боргів за комуналку

Нагадаємо, що наприкінці грудня 2023 року Кабінет міністрів України скасував мораторій на відключення споживачів житлово-комунальних послуг у разі заборгованості, крім прифронтових територій. Це рішення ухвалено через те, що деякі люди почали зловживати можливістю не платити за комуналку.

Очільник Міністерства енергетики України Герман Галущенко повідомив, що деякі побутові, так і не побутові споживачі почали використовувати цю заборону для того, щоб взагалі не платити за комуналку. Він підкреслив, що мешканці прифронтових територій України сплачують більше коштів за житлово-комунальні послуги, ніж інші регіони

Ми також писали про те, що напередодні зими у Києві 140 тисяч сімей заборгували щонайменше за три місяці споживання електроенергії. Більшість з них проживають з невисоким місячним споживанням. Станом на сьогодні близько 40% мешканців Києва не сплачують рахунки за електроенергію вчасно. Це також впливає на роботу енергетиків у такі важкі часи, спричинені війною та постійними обстрілами.

комунальні послуги
Герман Галущенко
ЖКГ
Міненерго
електроенергія
гроші
електропостачання
борги
світло

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