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Долги за свет — в Минэнерго рассказали, где самая большая задолженность за электроснабжение

28 января 2024 17:54
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Долги за электроэнергию — в каких областях Украины должны наибольше денег за свет
Деньги и платежи на столе. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

В Украине потребители электроэнергии начали злоупотреблять возможностью не платить за свет. Больше всего должников сейчас в регионах, которые не имели системного влияния боевых действий, например, в Черновецкой области.

Об этом рассказал министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире телемарафона "Єдині новини".

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По словам главы Минэнерго, Черновецкая область должна уже более 1 миллиарда гривен.

"Но когда в 2023 году упомянутая область имеет долг больше миллиарда гривен, тогда есть вопросы. Почему не платят?", — сказал Герман Галущенко.

По его мнению, мораторий, введенный в начале полномасштабного вторжения, был правильным. Однако его начали использовать в свою пользу, а именно злоупотреблять и не платить за коммунальные услуги, понимая, что отключений не будет.

Галущенко добавил, что от уровня уплаты зависит и скорость восстановления украинской энергосети, которая понесла удары российской армии.

Отмена моратория на взыскание долгов за коммуналку

Напомним, что в конце декабря 2023 Кабинет министров Украины отменил мораторий на отключение потребителей жилищно-коммунальных услуг в случае задолженности, кроме прифронтовых территорий. Это решение принято из-за того, что некоторые люди начали злоупотреблять возможностью не платить за коммуналку.

Глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что некоторые бытовые, так и не бытовые потребители начали использовать этот запрет для того, чтобы вообще не платить за коммуналку. Он подчеркнул, что жители прифронтовых территорий Украины платят больше за жилищно-коммунальные услуги, чем другие регионы

Мы также писали о том, что накануне зимы в Киеве 140 тысяч семей задолжали, по меньшей мере, за три месяца потребления электроэнергии. Большинство из них проживает с невысоким месячным потреблением. На сегодня около 40% жителей Киева не платят счета за электроэнергию вовремя. Это также влияет на работу энергетиков в столь тяжелые времена, вызванные войной и постоянными обстрелами.

коммунальные услуги
Герман Галущенко
ЖКХ
Минэнерго
электроэнергия
деньги
электроснабжение
долги
свет

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