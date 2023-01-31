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Боротьба з корупцією: Україна — на 116 місці світового рейтингу

31 січня 2023 12:45
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Боротьба з корупцією — Україна перебуває на 116 місці світового рейтингу
Україна посідає 116 місце зі 180 країн, маючи 33 бали
lis.jpg - Ксенія Лисновська

Минулого року Україні, попри війну, вдалося піднятися на одну сходинку у світовому рейтингу "Індекс сприйняття корупції" (Corruption Perceptions Index — CPI). Тепер наша країна посідає 116 місце зі 180 країн, маючи 33 бали.

Про це поінформували у пресслужбі Transparency International Ukraine.

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Боротьба з корупцією

У Transparency International Ukraine зазначають, що за останні 10 років показник України підвищився на вісім балів. 33 бали є найвищим показником з часу запуску оновленої методології СРІ.

При цьому у минулорічний рейтинг не потратили антикорупційні розслідування, що сколихнули країну у січні цього року.

"Україна показала, що боротьба з корупцією у нас продовжується навіть в умовах війни, Варто розуміти, що весь успіх антикорупційної реформи за останнє десятиліття може швидко зійти нанівець. Останні гучні корупційні кейси, що стосуються, зокрема, закупівель під час війни з росією, важко пояснити не тільки українцям, але й іноземним партнерам", — наголосили у TI.

Рік тому було надано п’ять рекомендацій, як боротись з корупцією для покращення рейтингу України в СРІ. Чотири з них виконали частково, а одну не виконали зовсім. Зокрема, в умовах воєнного стану:

  • призначили керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;
  • затвердили, хоча й без низки важливих положень, Антикорупційну стратегію на 2021-2025 роки.

При цьому Україна провалила реформу Конституційного Суду, вважають в Transparency International Ukraine: у грудні 2022 року президент підписав законопроєкт №7662, який несе ризики та суперечить оновленому висновку Венеційської комісії.

Організація цьогоріч рекомендує здійснити чотири комплексні кроки:

  • завершити конкурси та обрати незалежних керівників органів антикорупційної екосистеми: Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА), Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Нацагентства з питань запобігання корупції (НАЗК).
  • здійснити реформу Конституційного Суду з урахуванням висновків Венеційської комісії. Провести прозорий конкурс з відбору суддів КСУ;
  • відкрити дані, де це можливо і не шкодить інтересам безпеки та оборони. Відновити подання електронних декларацій та їх перевірку НАЗК;
  • використовувати електронну систему Prozorro для закупівель з відновлення України.

Нагадаємо, у США створили інститут, який займатиметься питанням протидії корупції у питанні допомоги Україні.

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