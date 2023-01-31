Борьба с коррупцией — Украина находится на 116 месте мирового рейтинга

Украина занимает 116 место из 180 стран, имея 33 балла

В прошлом году Украине, несмотря на войну, удалось подняться на одну ступень в мировом рейтинге "Индекс восприятия коррупции" (Corruption Perceptions Index — CPI). Теперь наша страна занимает 116 место из 180 стран, имея 33 балла.

Об этом сообщили в пресс-службе Transparency International Ukraine.

Борьба с коррупцией

В Transparency International Ukraine отмечают, что за последние 10 лет показатель Украины повысился на восемь баллов. 33 балла являются самым высоким показателем с момента запуска обновленной методологии CPI.

При этом в прошлогодний рейтинг не потратили антикоррупционные расследования, всколыхнувшие страну в январе этого года.

"Украина показала, что борьба с коррупцией у нас продолжается даже в условиях войны. Следует понимать, что весь успех антикоррупционной реформы за последнее десятилетие может быстро сойти на нет. Последние громкие коррупционные кейсы, касающиеся, в частности, закупок во время войны с россией, тяжело объяснить не только украинцам, но и иностранным партнерам", — подчеркнули в TI.

Год назад было дано пять рекомендаций, как бороться с коррупцией для улучшения рейтинга Украины в CPI. Четыре из них выполнили частично, а одну не выполнили совсем. В частности, в условиях военного положения:

назначили руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры;

утвердили, хотя и без ряда важных положений, антикоррупционную стратегию на 2021-2025 годы.

При этом Украина провалила реформу Конституционного Суда, считают в Transparency International Ukraine: в декабре 2022 года президент подписал законопроект №7662, несущий риски и противоречащий обновленному заключению Венецианской комиссии.

Организация в этом году рекомендует осуществить четыре комплексных шага:

завершить конкурсы и избрать независимых руководителей органов антикоррупционной экосистемы: Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА), Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК).

осуществить реформу Конституционного Суда с учетом выводов Венецианской комиссии. Провести прозрачный конкурс по отбору судей КСУ;

открыть данные, где это возможно, и не вредит интересам безопасности и обороны. Восстановить представление электронных деклараций и их проверку НАПК;

использовать электронную систему Prozorro для закупок по восстановлению Украины.

Напомним, в США был создан институт, который будет заниматься вопросом противодействия коррупции в вопросе помощи Украине.