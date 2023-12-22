Британія опинилася під загрозою спаду економіки та виробництва

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Фото: REUTERS/Hannah McKay

Велика Британія опинилася під загрозою спаду економічної активності та виробництва (рецесія). Побоювання посилилися після того, як офіційні дані показали, що економіка дещо скоротилася в період з липня по вересень.

Про це повідомляє The Guardian.

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Оцінка, що валовий внутрішній продукт (ВВП) впав на 0,1% в третьому кварталі — порівняно з попередньою оцінкою про відсутність зростання — стане ударом для британського прем'єр-міністра Ріші Сунака. Він пообіцяв домогтися зростання економіки перед очікуваними загальними виборами наступного року.

Управління національної статистики (ONS) заявило, що гірші, ніж раніше, результати діяльності малих компаній, кіновиробництва, інжинірингу та дизайну, телекомунікацій та ІТ-сектору спричинили значну частину перегляду прогнозу.

ВВП у другому кварталі також було переглянуто до нульового зростання з попередньої оцінки у 0,2%, що означає, що економіка загалом не зміниться протягом року.

Вважається, що економіка Британії перебуває в стані технічної рецесії після двох кварталів поспіль скорочення ВВП, і подальше скорочення в четвертому кварталі може підштовхнути її до цієї категорії.

Відновлення економіки

Канцлер Джеремі Хант сказав, що, на його думку, економіка готова відновитися.

"Середньостроковий прогноз для економіки Великої Британії набагато оптимістичніший, ніж показують ці цифри. Цього тижня ми знову спостерігали зниження інфляції, і Офіс бюджетної відповідальності (OBR) очікує, що заходи в осінній заяві, включаючи найбільше зниження податку на бізнес в сучасній британській історії та зниження податків для 29 мільйонів працюючих, дадуть найбільший поштовх потенційному зростанню за всю історію", — наголосив він.

Його колега з Лейбористської партії Рейчел Рівз відкинула аналіз Ханта, заявивши, що останні дані є прикладом невдач Сунака на посаді прем'єр-міністра.

"Він не зміг перемогти Ліз Трасс, він не зміг скоротити списки очікування, він не зміг зупинити човни, а тепер він не зміг розвинути економіку", — зазначила Рівз.

За її словами, 13 років економічного провалу під час правління консерваторів призвели до того, що люди, які працюють, опинилися в гіршому становищі.

Аналітики зійшлися на думці, що і без того слабкі показники британської економіки цього року виявилися слабшими, ніж вважалося раніше, попри більше зростання споживчих витрат, ніж показували попередні оцінки.

Вони також кажуть, що 14 підвищень процентних ставок Банком Англії за останні два роки, в результаті яких вартість запозичень зросла з 0,1% до 5,25%, мали більший вплив на корпоративний сектор і витрати домогосподарств, ніж вважалося раніше.

Постраждалі сектори

Деякі сектори, які постраждали в третьому кварталі частково через страйки, можуть покращитися в четвертому кварталі. The Guardian зазначає, що канцлер, ймовірно, буде стурбований тим, що затримки або скасування великих інфраструктурних проєктів, таких як HS2, вдарили по машинобудівному сектору.

Скорочення витрат на ІТ у приватному секторі порівняно з попередніми оцінками також є тривожною тенденцією,

Окремі дані щодо обсягів роздрібних продажів у листопаді дали поштовх для зростання, перевершивши прогнози аналітиків щодо падіння на 1,3% і зафіксувавши скромне зростання на 0,1% у річному обчисленні після зростання на 0,3% у жовтні.

Нагадаємо, Велика Британія нарощує військово-морську підтримку України, щоб "тримати Київ у боротьбі". Ініціатива є частиною 10-річної угоди про безпеку, яка буде підписана найближчими тижнями.