Великобритания оказалась под угрозой спада экономики и производства

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Фото: REUTERS/Hannah McKay

Великобритания оказалась под угрозой спада экономической активности и производства (рецессия). Опасения усилились после того, как официальные данные показали, что экономика несколько сократилась в период с июля по сентябрь.

Об этом сообщает The Guardian.

Читайте также:

Спад экономики в Британии

Оценка, что валовой внутренний продукт (ВВП) упал на 0,1% в третьем квартале — по сравнению с предварительной оценкой об отсутствии роста — станет ударом для британского премьер-министра Риши Сунака. Он пообещал добиться роста экономики перед ожидаемыми всеобщими выборами в следующем году.

Управление национальной статистики (ONS) заявило, что хуже, чем раньше, результаты деятельности малых компаний, кинопроизводства, инжиниринга и дизайна, телекоммуникаций и IT-сектора повлекли за собой значительную часть пересмотра прогноза.

ВВП во втором квартале также был пересмотрен до нулевого роста по предварительной оценке в 0,2%, что означает, что экономика в целом не изменится в течение года.

Считается, что экономика Британии находится в состоянии технической рецессии после двух кварталов сокращения ВВП подряд, и дальнейшее сокращение в четвертом квартале может подтолкнуть ее к этой категории.

Восстановление экономики

Канцлер Джереми Хант сказал, что, по его мнению, экономика готова восстановиться.

"Среднесрочный прогноз для экономики Великобритании гораздо оптимистичнее, чем показывают эти цифры. На этой неделе мы снова наблюдали снижение инфляции, и Офис бюджетной ответственности (OBR) ожидает, что меры в осеннем заявлении, включая самое большое снижение налога на бизнес в современной британской истории и снижение налогов для 29 миллионов работающих, дадут самый большой толчок потенциальному росту за всю историю", — подчеркнул он.

Его коллега из Лейбористской партии Рэйчел Ривз отвергла анализ Ханта, заявив, что последние данные являются примером неудач Сунака в должности премьер-министра.

"Он не смог победить Лиз Трасс, он не смог сократить списки ожидания, он не смог остановить лодки, а теперь он не смог развить экономику", — отметила Ривз.

По ее словам, 13 лет экономического провала во время правления консерваторов привели к тому, что работающие люди оказались в худшем положении.

Аналитики сошлись во мнении, что и без того слабые показатели британской экономики в этом году оказались слабее, чем считалось ранее, несмотря на рост потребительских расходов, чем показывали предварительные оценки.

Они также говорят, что 14 повышений процентных ставок Банком Англии за последние два года, в результате которых стоимость заимствований выросла с 0,1% до 5,25%, оказали большее влияние на корпоративный сектор и расходы домохозяйств, чем считалось ранее.

Пострадавшие секторы

Некоторые сектора, которые пострадали в третьем квартале частично из-за забастовок, могут улучшиться в четвертом квартале. The Guardian отмечает, что канцлер, вероятно, будет обеспокоен тем, что задержки или отмена крупных инфраструктурных проектов, таких как HS2, ударили по машиностроительному сектору.

Сокращение расходов на IТ в частном секторе по сравнению с предварительными оценками также является тревожной тенденцией,

Отдельные данные по объемам розничных продаж в ноябре дали толчок для роста, превзойдя прогнозы аналитиков по падению на 1,3% и зафиксировав скромный рост на 0,1% в годовом исчислении после роста на 0,3% в октябре.

Напомним, Великобритания наращивает военно-морскую поддержку Украины, чтобы "держать Киев в борьбе". Инициатива является частью 10-летнего соглашения о безопасности, которое будет подписано в ближайшие недели.