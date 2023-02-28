Угода щодо Північної Ірландії — Британія та ЄС почали співпрацювати

Ріші Сунак та Урсула фон дер Ляєн

Велика Британія та Євросоюз 27 лютого уклали угоду про припинення тривалої суперечки щодо правил торгівлі з Північною Ірландією після Brexit, що може розв’язати одну з найбільш болісних проблем, пов'язаних з виходом країни з ЄС.

Про це пише Bloomberg.

Що відомо

Прем’єр-міністр Ріші Сунак і президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосили про угоду на пресконференції після того, як узгодили остаточні умови на зустрічі під Лондоном у Віндзорі.

Угода змінить Північноірландський протокол, який був схвалений для того, щоб уникнути митного контролю товарів, що перетинають кордон між Північною Ірландією (частиною Великої Британії) та Ірландією. Згідно з протоколом, який набув чинності на початку 2021 року, Північна Ірландія залишалася частиною єдиного європейського ринку, попри Brexit.

Відповідно до нової угоди, товари, що переміщаються з Великої Британії до Північної Ірландії як місця призначення, проходитимуть через "зелений коридор" без рутинних перевірок. Ті, що призначаються для Ірландії, проходитимуть через "червоний коридор" — з більшим контролем.

Документ, відомий як Віндзорська угода, укладено після тижнів конфіденційних переговорів. Вона може запобігти потенційній торговельній війні між Британією та Європейським Союзом і згладити напруження між Британією та її європейськими сусідами, спричинене Brexit.

Угода також усуває потенційне джерело роздратування між Британією та адміністрацією США, яка звернулася до прем'єр-міністра Ріші Сунака з проханням знайти вихід з глухого кута.

Водночас документ несе в собі політичні ризики для Сунака, оскільки може спричинити негативну реакцію з боку прихильників жорсткої лінії щодо Brexit в його Консервативній партії та пробританських юніоністів у Північній Ірландії.

Сунак пообіцяв передати нову угоду на затвердження законодавцям, які, очевидно, проголосує "за", оскільки опозиційна Лейбористська партія має намір підтримати угоду.

Нагадаємо, у Британії розпочалися навчання українських пілотів на літаках НАТО. Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак закликав збільшити допомогу Україні.

Фото: Bloomberg