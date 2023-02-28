Соглашение по Северной Ирландии — Британия и ЕС начали сотрудничать

Риши Сунак и Урсула фон дер Ляйен

Великобритания и Евросоюз 27 февраля заключили соглашение о прекращении длительного спора по правилам торговли с Северной Ирландией после Brexit, что может решить одну из наиболее болезненных проблем, связанных с выходом страны из ЕС.

Об этом пишет Bloomberg.

Что известно

Премьер-министр Риши Сунак и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявили о соглашении на пресс-конференции после того, как согласовали окончательные условия на встрече под Лондоном в Виндзоре.

Соглашение изменит Североирландский протокол, который был одобрен для того, чтобы избежать таможенного контроля товаров, пересекающих границу между Северной Ирландией (частью Великобритании) и Ирландией. Согласно протоколу, вступившему в силу в начале 2021 года, Северная Ирландия оставалась частью единого европейского рынка, несмотря на Brexit.

Согласно новому соглашению, товары, перемещаемые из Великобритании в Северную Ирландию как места назначения, будут проходить через "зеленый коридор" без рутинных проверок. Назначаемые для Ирландии будут проходить через "красный коридор" — с большим контролем.

Документ, известный как Виндзорское соглашение, заключен после недель конфиденциальных переговоров. Она может предотвратить потенциальную торговую войну между Британией и Европейским Союзом и сгладить напряжение между Британией и ее европейскими соседями, вызванное Brexit.

Соглашение также устраняет потенциальный источник раздражения между Британией и администрацией США, обратившейся к премьер-министру Риши Сунаку с просьбой найти выход из тупика.

В то же время документ несет в себе политические риски для Сунака, поскольку может повлечь негативную реакцию со стороны сторонников жесткой линии по Brexit в его Консервативной партии и пробританских юнионистов в Северной Ирландии.

Сунак пообещал передать новое соглашение на утверждение законодателям, очевидно, проголосующим "за", поскольку оппозиционная Лейбористская партия намерена поддержать соглашение.

Напомним, в Британии начались учения украинских пилотов на самолетах НАТО. Премьер-министр Британии Риши Сунак призвал увеличить помощь Украине.

Фото: Bloomberg