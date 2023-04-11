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Ахметов подає ще один позов проти росії: подробиці

11 квітня 2023 13:23
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Ахметов подає ще один позов проти росії: подробиці
Український бізнесмен Рінат Ахметов. Фото: scm.com.ua
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Український бізнесмен Рінат Ахметов подає ще один позов проти росії. Як інвестор він вимагатиме від росії через арбітражний суд компенсувати всі збитки, завдані його активам на сході країни, які були експропрійовані під керівництвом або контролем РФ у 2014-2017 роках.

Про це йдеться в заяві, опублікованій 11 квітня на сайті його компанії СКМ.

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Серед постраждалих активів бізнесмена — десятки підприємств видобувного, металургійного, енергетичного секторів та нерухомість. Наприклад, лише в будівництво "Донбас Арени" було вкладено понад 400 млн доларів. 

"Тому я подаю позов на повне відшкодування країною-агресором усіх завданих нам з 2014 року збитків на незаконно окупованих територіях Донецької та Луганської областей... Відшкодовані кошти я вкладатиму у відновлення та будівництво нових підприємств, створення робочих місць та зростання економіки України", —  заявив Ахметов.

Зазначимо, що у 2018 році вже подавався позов щодо активів ДТЕК в анексованому Криму, а у 2022 році – позов з переліком знищених або захоплених активів з початку повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, станом на кінець 2022 року від початку повномасштабного вторгнення росії на територію України двадцять найбагатших громадян разом втратили 20 млрд доларів статків. Зокрема, Рітат Ахметов втратив понад 9 млрд доларів. 

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