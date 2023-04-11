Ахметов подает еще один иск против россии: подробности

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов. Фото: scm.com.ua

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов подает еще один иск против россии. Как инвестор он потребует от россии через арбитражный суд компенсировать все убытки, причиненные его активам на востоке страны, которые были экспроприированы под руководством или контролем рф в 2014-2017 годах.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном 11 апреля на сайте его компании СКМ.

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Среди пострадавших активов бизнесмена — десятки предприятий добывающего, металлургического, энергетического секторов и недвижимость. К примеру, только в строительство "Донбасс Арены" было вложено более 400 млн долларов.

"Поэтому я подаю иск на полное возмещение страной-агрессором всех нанесенных нам с 2014 года ущерба на незаконно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей... Возмещенные средства я буду вкладывать в восстановление и строительство новых предприятий, создание рабочих мест и рост экономики Украины", — заявил Ахметов.

Отметим, что в 2018 году уже подавался иск по активам ДТЭК в аннексированном Крыму, а в 2022 году — иск с перечнем уничтоженных или захваченных активов с начала полномасштабного вторжения.

Напомним, по состоянию на конец 2022 года с начала полномасштабного вторжения россии на территорию Украины двадцать самых богатых граждан вместе потеряли 20 млрд долларов. В частности, Ритат Ахметов потерял более 9 млрд. долларов.