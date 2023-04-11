Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Бизнес arrow Ахметов подает еще один иск против россии: подробности arrow

Ахметов подает еще один иск против россии: подробности

11 апреля 2023 13:23
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Ахметов подает еще один иск против россии: подробности
Украинский бизнесмен Ринат Ахметов. Фото: scm.com.ua
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов подает еще один иск против россии. Как инвестор он потребует от россии через арбитражный суд компенсировать все убытки, причиненные его активам на востоке страны, которые были экспроприированы под руководством или контролем рф в 2014-2017 годах.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном 11 апреля на сайте его компании СКМ.

Читайте также:

Какие активы бизнесмена пострадали в результате войны

Среди пострадавших активов бизнесмена — десятки предприятий добывающего, металлургического, энергетического секторов и недвижимость. К примеру, только в строительство "Донбасс Арены" было вложено более 400 млн долларов.

"Поэтому я подаю иск на полное возмещение страной-агрессором всех нанесенных нам с 2014 года ущерба на незаконно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей... Возмещенные средства я буду вкладывать в восстановление и строительство новых предприятий, создание рабочих мест и рост экономики Украины", — заявил Ахметов.

Отметим, что в 2018 году уже подавался иск по активам ДТЭК в аннексированном Крыму, а в 2022 году — иск с перечнем уничтоженных или захваченных активов с начала полномасштабного вторжения.

Напомним, по состоянию на конец 2022 года с начала полномасштабного вторжения россии на территорию Украины двадцать самых богатых граждан вместе потеряли 20 млрд долларов. В частности, Ритат Ахметов потерял более 9 млрд. долларов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB